Калмыкия увеличила бюджет и утвердила реструктуризацию старого кредита 

Народный Хурал (парламент) республики Калмыкия закрыл работу осенней сессии пленарным заседанием, которое стало 34-м в этом созыве (в сентябре предстоят новые выборы — прим. «ФедералПресс»).
Депутаты поддержали 20 законопроектов. Пять документов были подготовлены правительством республики и направлены на совершенствование законодательства в сфере налогообложения и градостроительной деятельности.
Хурал утвердил изменения в бюджет. И доходы и расходы увеличены на 10% — до 12,14 и 12,29 млрд соответственно. Дефицит утвержден в размере 156 млн рублей. Увеличенные расходы пойдут на индексацию зарплат бюджетникам с 1 января и с 1 мая. Кроме того, как отметил министр финансов республики Очир Шургучеев, увеличатся расходы на социальную сферу. В частности, предусмотрены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, подрастут ассигнования на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами. Кроме того, вырастут расходы и на развитие материально-технической базы детских поликлиник, на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а также создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
За счет средств, поступивших из резервного фонда федерального правительства, будут приобретаться модульные конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медицинских комплексов.
Напомним, что о необходимости большинства из этих изменений глава республики Алексей Орлов заявлял во время обращения к депутатам Хурала.
Хурал также утвердил соглашение с Минфином о реструктуризации взятого в 2015 году бюджетного кредита. Согласно тексту документа за республикой остается долг в 301,9 млн рублей, который она будет гасить в следующем порядке: 2018-19 гг. — по 5%, в 2020 г. — 10%, а в 2021-24 гг. по 20%. Ранее ряд субъектов уже заключили аналогичные соглашения. При этом Калмыкия обязуется, что дефицит республиканского бюджета не будет превышать 10%, будут предприниматься властями республики и меры по росту доходов и оптимизации расходов.