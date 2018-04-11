Калмыкия увеличила бюджет и утвердила реструктуризацию старого кредита

Народный Хурал (парламент) республики Калмыкия закрыл работу осенней сессии пленарным заседанием, которое стало 34-м в этом созыве (в сентябре предстоят новые выборы — прим. «ФедералПресс» ).

Депутаты поддержали 20 законопроектов. Пять документов были подготовлены правительством республики и направлены на совершенствование законодательства в сфере налогообложения и градостроительной деятельности.

Хурал утвердил изменения в бюджет. И доходы и расходы увеличены на 10% — до 12,14 и 12,29 млрд соответственно. Дефицит утвержден в размере 156 млн рублей. Увеличенные расходы пойдут на индексацию зарплат бюджетникам с 1 января и с 1 мая. Кроме того, как отметил министр финансов республики Очир Шургучеев, увеличатся расходы на социальную сферу. В частности, предусмотрены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, подрастут ассигнования на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами. Кроме того, вырастут расходы и на развитие материально-технической базы детских поликлиник, на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а также создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

За счет средств, поступивших из резервного фонда федерального правительства, будут приобретаться модульные конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медицинских комплексов.

Напомним, что о необходимости большинства из этих изменений глава республики Алексей Орлов заявлял во время обращения к депутатам Хурала.