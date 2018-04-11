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Орёл чистят от грязи 32 единицы техники «Спецавтобазы»
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Орёл чистят от грязи 32 единицы техники «Спецавтобазы» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Весеннюю уборку областного центра накануне, 10 апреля, обсудили на рабочем совещании в администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.
Заместитель главы города Олег Минкин поручил главам всех районов Орла и «Спецавтобазе» не дожидаться субботника, а вместе с управляющими компаниями приступить к уборке уже сейчас и до 21 апреля выполнить возможный объём работ.
Также было дано задание увеличить количество рабочих, которые в ручном режиме займутся уборкой скверов и парков. К данным работам привлекут лиц, отбывающих наказания за различные правонарушения.
В настоящее время во всех районах Орла работает 32 единицы техники «Спецавтобазы: тракторы с щетками и тележками, 12 самосвалов, три фронтальных погрузчика, два пылесоса, компрессора и трактора с прицепом. Кроме того, 89 дворников приводят в порядок остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары.
В Железнодорожном районе к уборке привлекли бригады. Дворы приводят в порядок 108 дворников. В уборке Северного района задействованы погрузчики „Спецавтобазы“, 100 дворников расчищают дворы и внутридворовые проезды. В Заводском районе уборкой активно занимаются хозяйствующие субъекты.
Сообщение Орёл чистят от грязи 32 единицы техники „Спецавтобазы“ появились сначала на РИА 57.
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