Орёл чистят от грязи 32 единицы техники «Спецавтобазы»

Весеннюю уборку областного центра накануне, 10 апреля, обсудили на рабочем совещании в администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель главы города Олег Минкин поручил главам всех районов Орла и «Спецавтобазе» не дожидаться субботника, а вместе с управляющими компаниями приступить к уборке уже сейчас и до 21 апреля выполнить возможный объём работ.

Также было дано задание увеличить количество рабочих, которые в ручном режиме займутся уборкой скверов и парков. К данным работам привлекут лиц, отбывающих наказания за различные правонарушения.

В настоящее время во всех районах Орла работает 32 единицы техники «Спецавтобазы: тракторы с щетками и тележками, 12 самосвалов, три фронтальных погрузчика, два пылесоса, компрессора и трактора с прицепом. Кроме того, 89 дворников приводят в порядок остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары.

В Железнодорожном районе к уборке привлекли бригады. Дворы приводят в порядок 108 дворников. В уборке Северного района задействованы погрузчики „Спецавтобазы“, 100 дворников расчищают дворы и внутридворовые проезды. В Заводском районе уборкой активно занимаются хозяйствующие субъекты.