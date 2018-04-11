Как импортировать банковские SMS и вести бюджет на iPhone

Приложений для учета финансов в App Store сейчас великое множество, но, как правило, все они похожи друг на друга (некоторые даже слепо копируют дизайн): создали счета прихода/расхода, а затем вносите самостоятельно информацию о всех своих транзакциях. Это не всегда удобно, поскольку стоит забыть внести крупную покупку в магазине, и вся статистика уже будет недостоверной. К тому же на ввод данных по каждой транзакции тратится время. Но есть в App Store приложение, которое заметно упрощает все эти процессы.

И мы о нем вам, кстати, уже рассказывали — называется оно Alzex Finance. В основе приложения лежит идея разделения расходов и доходов на категории, которая позволяет наглядно понять, куда и на что тратятся деньги.

Но одним из его главных отличий до недавнего времени была функция импорта чеков, то есть разработчики избавили от необходимости вручную вводить транзакции. Достаточно просто отсканировать чек в приложении от ФНС России , а затем экспортировать его в Alzex Finance, чтобы добавить транзакцию.

Однако не так давно к функции импорта чеков добавилась еще более полезная возможность. Теперь Alzex Finance может импортировать банковские SMS на вашем iPhone! Да, больше не придется вручную вводить информацию по каждой покупке буханки хлеба в магазине — она сама окажется в приложении. Разберемся, как это работает.

Прежде всего нужно открыть настройки программы и выбрать пункт «Распознавание банковских СМС». Откроется большой список банков — достаточно найти свой (или свои) и активировать тумблер около него. Если в списке нет вашего банка, достаточно прислать примеры его SMS-сообщений разработчикам Alzex Finance, и они его добавят.

Когда вам придет очередное SMS-сообщение от банка, просто скопируйте текст SMS в буфер обмена, а затем откройте программу Alzex Finance. Если СМС подходит под один из шаблонов, автоматически будет создана соответствующая транзакция. Причем это может быть любая операция — от покупки продуктов в магазине и переводов до снятия наличных. Она попадет в раздел «Ожидают подтверждения» — от вас потребуется только проверить сумму, выставить категорию и подтвердить транзакцию. Для автоматической привязки транзакций из SMS к нужному счету, откройте настройки счета в программе и укажите номер счета как в SMS (обычно это 4 последних цифры карты).

Удобно, что приложение умеет автоматически подбирать категории на основе существующих операций с похожим описанием. Например, если у вас была покупка с описанием «бензин» и категорией «Транспорт», транзакция из SMS с этим описанием будет отнесена к той же категории.

С Alzex Finance многие в нашей редакции снова стали пользоваться приложением для учета финансов, поскольку импорт чеков и автоматическое распознавание SMS здорово экономят время на внесении транзакций. Данные функции доступны в профессиональной версии с расширенными возможностями. Также разработчики сделали бесплатную версию с привычными функциями по учету финансов, которая доступна для загрузки по ссылке ниже.

Название: Alzex Finance — Учет расходов Издатель/разработчик: Anna Shirokova Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Да Совместимость: Универсальное приложение Ссылка: Установить