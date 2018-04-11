Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Главные события среды

Трамп выступил с призывом к России

Президент США Дональд Трамп предложил России прекратить гонку вооружений. На своей странице в соцсети Twitter американский лидер отметил, что в данный момент отношения России и США «хуже, чем когда-либо», не исключая времен холодной войны.

Медведев анонсировал отставку правительства

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что инаугурация президента Владимира Путина состоится 7 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров

В обменниках начала заканчиваться валюта

Business FM сообщает о дефиците валюты в российских обменных пунктах на фоне роста курсов доллара и евро. Портал выяснил, что евро пока можно купить по 79,7 рубля, а «с долларом дешевле 64,5 уже сложнее».

Украина начала операцию «Граница-2018»

Погранслужба Украины начала спецоперацию «Граница-2018» с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде на границе.

Названы главные приоритеты Путина

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал краткую версию стратегии развития России на период с 2018 по 2024 год. Стратегия была подготовлена для Владимира Путина, в краткой версии обозначены семь основных приоритетов президента на ближайшие шесть лет.

Россия пригрозила сбивать ракеты США

Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии , заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу "Аль-Манар".

"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель

"Нафтогаз Украины" надеется, что позиция Германии по реализации проекта "Северный поток — 2", озвученная канцлером Ангелой Меркель, поможет другим странам Евросоюза определиться с отношением к строительству этого газопровода.

Ми-8 разбился в Хабаровске

Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию

Австрийская полиция обыскала штаб-квартиру международного союза биатлонистов, изъяв для изучения компьютеры и документы. Основных версий интереса правоохранителей к организации две: манипуляции с допингом и коррупционная деятельность.