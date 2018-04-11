Читателям библиотеки на Усиевича рассказали о быте москвичей прошлого столетия

Экскурсию в музей «Жили-были москвичи» провели для юных читателей сотрудники детской библиотеки № 31. Участникам рассказали о быте москвичей прошлого столетия.

— Наш музей создан жителями района Аэропорт. Школьники могли не только увидеть, но и подержать в руках старинные ухваты, утюги, разобраться, как работают швейные и печатные машинки. Особый интерес вызвали микроскоп, фонарики, патефон, школьная чернильница, — поделилась заведующая библиотекой Юлия Дьячковская.

В заключение школьники приняли участие в небольшой литературной викторине.

Адрес детской библиотеки № 31: ул. Усиевича, д. 23/5. (мю)