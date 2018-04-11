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Стойку с дорожным знаком на 1-й улице Машиностроения восстановили в нормативное положение
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Стойку с дорожным знаком на 1-й улице Машиностроения восстановили в нормативное положение 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель Южнопортового района.
Работы провели в течение суток с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожным знаком 6.16 «Стоп-линия», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (вт)
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