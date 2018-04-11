Проект «Московское долголетие» обсудили участники круглого стола в центре соцобслуживания на Черняховского

В филиале «Аэропорт» территориального центра социального обслуживания «Беговой» на улице Черняховского прошел круглый стол, посвященный проекту «Московское долголетие». Его участниками стали представители учреждений, присоединившихся к пилотному проекту. Об этом рассказали в администрации филиала.

— Присутствовали сотрудники образовательных и досуговых учреждений, а также работники системы здравоохранения района Аэропорт. Обсуждались вопросы, касающиеся набора групп и работы педагога, — поделился представитель администрации.

Напомним, записаться на бесплатные занятия в рамках проекта «Московское долголетие» можно на протяжении всего года. (мю)