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Проект «Московское долголетие» обсудили участники круглого стола в центре соцобслуживания на Черняховского
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Проект «Московское долголетие» обсудили участники круглого стола в центре соцобслуживания на Черняховского 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В филиале «Аэропорт» территориального центра социального обслуживания «Беговой» на улице Черняховского прошел круглый стол, посвященный проекту «Московское долголетие». Его участниками стали представители учреждений, присоединившихся к пилотному проекту. Об этом рассказали в администрации филиала.
— Присутствовали сотрудники образовательных и досуговых учреждений, а также работники системы здравоохранения района Аэропорт. Обсуждались вопросы, касающиеся набора групп и работы педагога, — поделился представитель администрации.
Напомним, записаться на бесплатные занятия в рамках проекта «Московское долголетие» можно на протяжении всего года. (мю)
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