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В Подмосковье бобер застрял в пруду
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В Подмосковье бобер застрял в пруду 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В подмосковной деревне Дрожжино бобер застрял в пруду-ловушке.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», самостоятельно животное освободиться не могло, но к нему на помощь пришли активисты.
По словам спасителей бобра, каждый год в подмосковных прудах гибнут сотни зверей. Особенно часто погибают птицы, которые прилетают на водоем, чтобы попить воды, а потом не могут оттуда выбраться.
Всему виной местные жители, которые сооружают конструкции, из-за которых погибают звери.
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