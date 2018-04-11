В Подмосковье бобер застрял в пруду

В подмосковной деревне Дрожжино бобер застрял в пруду-ловушке.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», самостоятельно животное освободиться не могло, но к нему на помощь пришли активисты.

По словам спасителей бобра, каждый год в подмосковных прудах гибнут сотни зверей. Особенно часто погибают птицы, которые прилетают на водоем, чтобы попить воды, а потом не могут оттуда выбраться.

Всему виной местные жители, которые сооружают конструкции, из-за которых погибают звери.

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