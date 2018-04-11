Мишулина идет в наступление: актриса готовится к очередному суду с Еремеевым

Teleprogramma.pro ранее сообщала, что Тимур Еремеев выиграл суд. Иск Карины Мишулиной и ее матери был отклонен, однако актриса на этом не остановилась. Дочь Спартака Мишулина рассказала, что вместе с адвокатом собрала новые доказательства лжи так называемого брата Тимура и теперь готовится к очередному суду с Еремеевым.

«Конечно, многое у нас вызывает сомнение и подозрение — это и ложь свидетелей со стороны ответчиков, отсутствие каких-либо достойных доказательств. Нас смущает то, что Тимур не хочет предъявлять свидетельство о рождении. Конечно, это наводит на мысль о том, что предположительно в графе отец стоит не прочерк, а указан какой-то другой человек», — говорит Карина и добавляет, что подала апелляцию еще в конце марта, однако документ был утерян. Теперь следующее заседание ориентировочно назначено на начало мая.

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"Хорошо, что юрист сохранила документы, которые получают при отправке жалобы, поэтому мы смогли доказать, что мы все сделали в рамках закона. Правда, теперь дело затягивается, ведь зарегистрировали жалобу 10 апреля, а рассмотрение обычно спустя месяц, то есть ждать начала мая», — цитирует Мишулину "СтарХит"

Что касается отношений с Тимуром, по словам актрисы, она не поддерживает отношений с Еремеевым. Нужно сказать, если Карина во многих интервью чаще всего критикует родственника, то Тимур предпочитает придерживаться нейтралитета.