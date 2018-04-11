Власти Наро‑Фоминского округа пригласили жителей на субботники 14 и 21 апреля

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поделился планами по уборке населенных пунктов после зимы в рамках месячника по благоустройству, который стартует 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В этом году в Наро-Фоминском городском округе 14 и 21 апреля пройдут массовые весенние субботники. В ходе субботников будет выполнена уборка во дворах, приведены в порядок газоны и цветники, отремонтированы детские и спортивные площадки, покрашены малые архитектурные формы и контейнерные площадки. Всем желающим принять участие в субботниках выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал», — сказал Шамнэ.

По информации, предоставленной комитетом ЖКХ Наро-Фоминского городского округа, в рамках месячника коммунальные службы проведут работу по нескольким десяткам направлениям. Будут приведены в порядок объекты жилого фонда, дороги и дорожно-транспортная инфраструктура, объекты энергетического комплекса, опоры освещения и контактной сети.

На дорогах отремонтируют и покрасят дорожные ограждения и остановки общественного транспорта, обновят дорожную разметку, промоют дорожные знаки и указатели. Кроме того, будет выполнена промывка улиц и тротуаров. Кроме того, будут приведены в надлежащий вид территории строительных объектов, планируется промывка витрин предприятий торговли и благоустройство территории предприятий.

«Особое внимание будет уделено общественно значимым местам — паркам и площадям. К летнему сезону будут подготовлены фонтаны, объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы», — подчеркнул Шамнэ.