Виктор Полянский: В послании заложен должный уровень оптимизма, что даст региону импульс движения только вперед

«Послание получилось лаконичным и в тоже время емким. Все основные аспекты жизни области были затронуты, и при этом обозначены болевые точки. Это должно дать большой импульс для исправления негативных факторов в различных областях жизни губернии, — считает заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета, председатель Общественного комитета „За честные выборы“ Виктор Полянский.

»В послании шла речь о собственных возможностях региона, а также и об ответственности. Конечно, ожидаемо, что некоторые аспекты нашей жизни оценены не самым лучшим образом. У нас много разных проблем — в промышленности, сельском хозяйстве, в финансовом секторе, в здравоохранении, — подчеркнул эксперт. — И эти проблемы, с моей точки зрения, обязывают специалистов, управленцев активно думать о развитии разных инновационных секторов. Глава региона в своем выступлении четко обозначил, что надо активней работать в развитии цифровой экономки, различных научных направлениях".

"И, конечно, Дмитрий Игоревич Азаров уделил особое внимание развитию вузов и образованию в целом в области. У нас действительно, здесь много возможностей, которые сегодня не в полной мере реализованы", — прокомментировал Виктор Полянский.

Также эксперт поддерживает позицию главы региона в части развития Самарско-Тольяттинской агломерации.