Жителей Войковского приглашают принять участие в субботниках 14 и 21 апреля

Массовая уборка в рамках месячника благоустройства пройдет в Войковском, как и по всей столице, 14 и 21 апреля. Об этом сообщил на встрече с населением первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Евгений Демяшевич.

Местами проведения субботников станут парк имени Воровского, а также Старопетровский сквер по адресу улица Клары Цеткин, дом 31.

На территории Старопетровского сквера субботник пройдет 14 апреля, начало в 10.00. В парке имени Воровского работы начнутся в это же время 21 апреля.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 8 (499) 156-19-13 и 8 (499) 150-00-57. (ео)