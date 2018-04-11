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Жителей Войковского приглашают принять участие в субботниках 14 и 21 апреля
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Жителей Войковского приглашают принять участие в субботниках 14 и 21 апреля 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Массовая уборка в рамках месячника благоустройства пройдет в Войковском, как и по всей столице, 14 и 21 апреля. Об этом сообщил на встрече с населением первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Евгений Демяшевич.
Местами проведения субботников станут парк имени Воровского, а также Старопетровский сквер по адресу улица Клары Цеткин, дом 31.
На территории Старопетровского сквера субботник пройдет 14 апреля, начало в 10.00. В парке имени Воровского работы начнутся в это же время 21 апреля.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 8 (499) 156-19-13 и 8 (499) 150-00-57. (ео)
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