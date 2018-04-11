Аксенов поручил посчитать крымчан, которым нужно улучшить жилищные условия

Глава Минстроя сообщил, что в соответствии с государственной программой Республики о развитии жилищного строительства на 2017-2020 годы количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и в обеспечении жилыми помещениями, составляет 9,8 тыс. человек. «Эти данные были предоставлены руководителями муниципальных образований, основываясь на работе жилищных комиссий. Если брать их за основу, то нам необходимо порядка 21 млрд рублей на эти нужды», — пояснил он.

Со своей стороны Аксенов поинтересовался, проверили ли уполномоченные члены Совмина ситуацию с 268 особо нуждающимися семьями, «которые без государственной помощи никогда себе не смогут приобрести жилье». Глава Минтруда Елена Романовская отметила, что муниципалитеты не уточнили заново необходимые данные. «Мы попросили разбить их (нуждающихся в улучшении жилищных условий — ред.) по категориям, чтобы понимать, кто эти люди, к какой льготной категории относятся. Все муниципалитеты знали, что мы начали выезды с целью проверки с 3 по 5 апреля. Мы побывали в Армянске , Красноперекопске, Симферопольском, Раздольненском, Черноморском районах. К сожалению, все сведения, предоставленные в наше министерство, которые мы еще с 29 декабря дважды просили переуточнить, были фиктивными», — посетовала министр.

Романовская подчеркнула, что количество поданных граждан льготных категорий «не соответствует тем учетным делам, которые имеются в муниципалитетах». «Цифра количества граждан, которые проживают в самых неблагоприятных условиях, была фиктивной. Некоторые муниципалитеты подали заявления, что таких граждан у них нет. При проверке рабочей группы по каждому гражданину, который был в учетном деле, выявилось, что есть такие граждане, которые особо остро нуждаются в жилье. Оно находится в аварийном состоянии, в неблагоприятном санитарном состоянии, там проживает большое количество детей, среди которых есть дети-инвалиды», — пояснила она.

В связи с этим глава Республики поручил главам муниципалитетов «побывать у особо нуждающихся в крупных городах». «До конца месяца все должны полностью предоставить данные с фотоотчетами, причем дать объявления в публичном пространстве о том, чтобы те, кто нуждается, тоже подали заявки, чтобы могли к ним выехать и проверить. Внесение в список возможно только после физического посещения людей и установления факта. До 1 мая — поручение очень жесткое!» — подчеркнул он.

Глава Крыма уточнил, что главы муниципалитетов «в прямом эфире» расскажут о количестве нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей региона. «После того, как мы получим реальное количество нуждающихся, мы выходим к тому, что считаем реальные деньги, ищем источники финансирования, определяем элементы поддержки», — заключил Аксенов.