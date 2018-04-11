в Южный микрорайон Калининграда пришел газ

Мой Калининград . В Калининграде работа по газификации Южного микрорайона позволяет обеспечить голубым топливом 22 жилых дома.

Деятельность по этому, введенному в строй объекту, полностью профинансированы за счет средств городского бюджета.

Об этом заместитель главы администрации Калининграда, председатель комитета архитектуры и строительства (КАиС) Артур Крупин сообщил 10 апреля во время церемонии подведения итогов газификации Южного микрорайона.

Встреча председателя и сотрудников КАиС, представителей МКУ «УКС», являющегося заказчиком строительства, подрядной организации, проводившей работы по газификации в этой части города, и жителей улицы Муромской состоялась у одного из домов, где отныне могут перейти на природный газ, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 11 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области

…Прежде семья Саймонгуль Шакаровой отапливала дом соляркой, а еду готовила на балонном газе. Поэтому Шакаровы очень рады, что теперь у цоколя их дома появилась «волшебная» желтая труба, и они могут приступить к обустройству внутридомовой системы газоснабжения. Да, это будет стоить им денег, так как по закону муниципалитет не может оплачивать работы по оборудованию «внутрянки», но эти вложения окупятся быстро, потому что затраты на то, чтобы нормально есть и жить в тепле были просто заоблачные

«Поэтому спасибо огромное всем, от кого зависело, чтобы к нашему дому подвели газ!» — прокомментировала событие Саймонгуль Шакарова.

Рады представившейся возможности уйти от угля и балонного газа и в семье Александра Партика, живущей неподалеку в многоквартирном доме. Сам Александр, как и его соседи, тоже не собираются откладывать в долгий ящик вопрос с монтажом внутренней газовой системы.

Газ на улицу Муромскую пришел в рамках газификации микрорайона Южный. Как объяснил Владислав Кучеренко, генеральный директор ООО «РГК», этот объект представляет собой некий микс, и показывает на схеме, где еще в микрорайоне проложены его организацией газовые сети.

«Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в мкр. Южный позволило обеспечить газом 22 жилых дома, это порядка 80 жителей. Работы по монтажу внутренней системы газоснабжения и установке газоиспользующего оборудования выполнены на 1-м этапе строительства в двух жилых домах на ул. Клинской, 2 и на ул. Батальной, 117 в самом начале минувшего отопительного сезона. Теперь, по завершению 2-го этапа строительства в теплое время года есть возможность обустроить «внутрянкой» другие дома по объекту», — рассказал Владислав Кучеренко.

Артур Крупин подчеркнул, что реализация работ на этом объекте не только позволила создать условия для газоснабжения природным газом негазифицированного существующего жилищного фонда в мкр. Южном, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан, но и улучшить экологическую обстановку города Калининграда.

«Линейная протяженность трассы газопровода низкого давления диаметром 63, 90, 110 мм составляет 1983 метра. В том числе строители создали 14 переходов газопровода через проезжую часть улично-дорожной сети города закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения. Напомню, что метод ГНБ позволяет вести работы без остановки движения автотранспорта, без разрытия траншей, которые создают неудобства и для пешеходов.

Мы газифицируем жилые дома по трем позициям. Это отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление. Работы по этому объекту полностью профинансированы за счет средств городского бюджета. По результатам конкурсных процедур мы получили экономию больше полутора миллионов. Подрядчик успешно справился с задачей, работа выполнена качественно. Подписан акт госкомиссии, в том числе специалистами Ростехнадзора , поэтому на сегодняшний день объект полностью готов», — сообщил Артур Крупин.

Председатель КАиС также поделился информацией о том, что в 2018 году запланировано строительство газопровода высокого давления от улицы Согласия до Большой Окружной за счет денежных средств городского бюджета. Проводится процедура закупки для определения подрядной организации на выполнение работ по объекту газификации.

Кроме того, при условии поддержки из областного бюджета можно будет газифицировать еще ряд районов города. Адресной инвестиционной программой на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов при условии софинансирования выполнения строительно-монтажных работ за счет средств города в размере 20% и из областного бюджета в размере 80% от сметной стоимости строительства объектов газификации запланирована реализация ряда объектов. В случае положительного решения вопроса о софинансировании можно будет газифицировать более 120 домов с численностью населения 900 человек.

Досье. Вновь построенные газораспределительные сети предназначены для газоснабжения жилых домов в микрорайоне «Южный» г. Калининграда по следующим адресам:

1 этап строительства

-ул. Батальная, 117;

— ул. Клинская, 2;

2 этап строительства

-ул. Судостроительная, 103;

-ул. Судостроительная, 129;

-ул. Луганская, 41;

-ул. Луганская, 76;

-ул. Двинская, 20;

-ул. Окская, 6а;

-ул. Двинская, 52;

-ул. Двинская, 56;

-пер. Окский, 4;

-ул. Щаденко, 9;

-ул. Откосная, 18;

-пер. Двинской, 5;

-пер. Двинской, 6;

-пер. Двинской, 11;

-ул. Окская, 38;

-ул. Солнечногорская, 57а;

-ул. Муромская, 54;

-ул. Муромская, 60;

-ул. Муромская, 58;

-ул. Муромская, 56.