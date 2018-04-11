Похороны «Буревестника»: в Самаре полностью снесли один из старейших стадионов

Собственник бывшего стадиона «Буревестник», судя по всему, определился с судьбой территории, на которой находится спортобъект. Такой вывод можно сделать по скорости, с которой рабочие разобрали административный корпус стадиона на Буянова. Стартовали они в начале марта, и к настоящему моменту от здания почти ничего не осталось.

Последний оплот «Буревестника» — административный корпус — пошел под снос

Стадион «Буревестник» начал работать в 1937 году. Он стал вторым стадионом в Самаре после «Локомотива». Спортобъект построили частично на церковном кладбище Петропавловского собора, частично на месте Петропавловской площади.

Сначала стадион был известен как стадион «краев (ск) ого совета физкультуры», «Наука», когда он стал «Буревестником» — неизвестно.

До войны на стадионе проходила сдача норм комплекса ГТО. В войну на стадионе формировались отряды добровольцев, отправлявшихся на Великую Отечественную. В память о митинге, посвященном отправке на фронт 8 ноября 1941 года 65-й стрелковой дивизии, на стадионе установили мемориальную доску.

Здание разбирают по кирпичику

«Буревестник» попал в частные руки в 2007 году. Тогда Федерация профсоюзов Самарской области из-за отсутствия средств на содержание продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками компании «Волга-Инвест».

Стройматериалы аккуратно складывают рядом

Федерация профсоюзов Самарской области продала спортобъект за 43 млн рублей

Летом 2008 года стадион был перепродан, и владельцем участка стало ООО «Форсаж», подконтрольное структурам самарского бизнесмена Алексея Шаповалова . Новый владелец площадки разместил здесь автостоянку и торговые павильоны. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В защиту «Буревестника» проходили шествия и акции протеста, городская администрация проводила многочисленные переговоры с владельцем, прокуратура намеревалась отсудить стадион, но все попытки оказались тщетными.

В 2013 году тогдашний министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова инициировала переговоры с Алексеем Шаповаловым. Но в обмен на территорию бывшего стадиона предприниматель запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 миллиарда рублей. Однако в минимущества сочли его запросы несколько завышенными и переговоры приостановились.

Рабочие действуют активно

Алексей Шаповалов — известный в Самаре владелец крупных земельных участков и недвижимости. Среди них — самарский дом печати, территория между торговым центром «Космопорт» и улицей Антоново-Овсеенко.

О стадионе вновь вспомнили в 2016 году. Тогдашний мэр Самары Олег Фурсов рассказал, что Алексей Шаповалов готов продать стадион за 600 млн рублей. Эта сумма для городского бюджета неподъемна.

Кирпичи вывозят на КАМАЗах

— Мы ищем компромиссы, — говорил Олег Фурсов.

Остатки бегового покрытия для легкоатлетов

В корпусе был большой спортивный универсальный зал Видимо, их найти не удалось. Стадион полностью стерли лица Самары.

Ранее владельцы заявляли о планах застройки жильем этой территории.

Рядом со стадионом несколько лет располагался «блошиный» рынок