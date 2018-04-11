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Пышный бюст и доброе сердце: беременную Кардашьян после измены Томпсона пожалела брошенная им с ребенком модель
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Пышный бюст и доброе сердце: беременную Кардашьян после измены Томпсона пожалела брошенная им с ребенком модель 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
После того, как видео с целующимся с незнакомкой Тристаном попало в сеть, поклонники и хейтеры бомбардируют комментариями Instagram и Хлои, и Джорди. Первой сочувствуют и намекают на неизбежность этой расплаты, вторую подначивают злорадствовать над вынесенной на всеобщее обозрение изменой. Однако Джорди Крейг радоваться не спешит: немного перетерпев шквал сообщений, она выступила в stories своей соцсети с речью о милосердии и просьбой не спекулировать на чужой беде.
— написала девушка, которая, похоже, не держит зла на изменщика и разлучницу. Судя по ее Instagram, в одиночестве Джорди Крейг не страдает: она путешествует и продолжает зарабатывать моделингом, в откровенных нарядах демонстрируя пышную грудь, длинные ноги и тонкую талию, абсолютно пришедшую в порядок после родов 15 месяцев назад.
Она не показывает лицо рожденного от Тристана Томпсона сына Принса Оливера, но мы точно знаем, что он есть:
А ты бы смогла пожалеть свою соперницу?
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Фото:Instagram
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