Жителей Волгоградской области просят по видео опознать мать-убийцу новорожденной дочки

Волгоградской области следователи вышли на след матери-убийцы из Михайловки, которая выкинула собственную дочку на улицу и оставила ее там умирать.

Напомним, страшную находку обнаружили в конце февраля жители Михайловки на улице Коммуны около гаражей. Тело новорожденной было завернуто в пеленку и упаковано в полиэтиленовые пакеты.

— Судмедэксперты установили, что смерть малышки наступила из-за переохлаждения. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», — пояснили в региональном СКР . — До настоящего времени личность матери-убийцы не установлена. Вместе с тем, продавец одного из магазинов рассказала, что в январе и феврале в павильон за алкоголем приходила женщина, которая была на поздних сроках беременности. В марте, вероятнее всего уже родив ребенка, она вновь приобретала спиртные напитки.