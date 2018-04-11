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Жителей Волгоградской области просят по видео опознать мать-убийцу новорожденной дочки
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Жителей Волгоградской области просят по видео опознать мать-убийцу новорожденной дочки 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгоградской области следователи вышли на след матери-убийцы из Михайловки, которая выкинула собственную дочку на улицу и оставила ее там умирать.
Напомним, страшную находку обнаружили в конце февраля жители Михайловки на улице Коммуны около гаражей. Тело новорожденной было завернуто в пеленку и упаковано в полиэтиленовые пакеты.
— Судмедэксперты установили, что смерть малышки наступила из-за переохлаждения. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», — пояснили в региональном СКР. — До настоящего времени личность матери-убийцы не установлена. Вместе с тем, продавец одного из магазинов рассказала, что в январе и феврале в павильон за алкоголем приходила женщина, которая была на поздних сроках беременности. В марте, вероятнее всего уже родив ребенка, она вновь приобретала спиртные напитки.
В распоряжении следователей появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной в магазине. Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто опознал эту женщину с просьбой сообщить её данные по телефонам: (84463) 2-11-98 или «02». Анонимность гарантируется.
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