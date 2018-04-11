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Кинотеатр «Баку» на Усиевича реконструируют
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Кинотеатр «Баку» на Усиевича реконструируют 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Кинотеатр «Баку», который расположен на улице Усиевича, ожидает реконструкция. Москомэкспертиза уже согласовала проект работ.
«Проект реконструкции кинотеатра „Баку“ получил положительное заключение Москомэкспертизы, здание включено в программу реконструкции советских кинотеатров. В скором времени «Баку» вернут его историческую функцию, объект станет современным районным центром», — говорится на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в здании появятся пятизальный кинокомплекс, кафе, рестораны и зона фудкорта, супермаркет.
Адрес кинотеатра «Баку»: улица Усиевича, 12/14. (мю)
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