Кинотеатр «Баку» на Усиевича реконструируют

Кинотеатр «Баку», который расположен на улице Усиевича, ожидает реконструкция. Москомэкспертиза уже согласовала проект работ.

«Проект реконструкции кинотеатра „ Баку “ получил положительное заключение Москомэкспертизы, здание включено в программу реконструкции советских кинотеатров. В скором времени «Баку» вернут его историческую функцию, объект станет современным районным центром», — говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в здании появятся пятизальный кинокомплекс, кафе, рестораны и зона фудкорта, супермаркет.

Адрес кинотеатра «Баку»: улица Усиевича, 12/14. (мю)