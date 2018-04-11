«Не надо лирики». Новокузнецк требует обратно компенсации управляющим компаниям

«Переуступка прав на получение компенсаций везде является довольно распространенным делом в практике управляющих компаний, — заявил в беседе с корреспондентом »ФедералПресс» член попечительского совета фонда «Открытая власть» Егор Петров. — И уже тем более это характерно для Новокузнецка , где на плотном рынке действуют более 300 управляющих компаний».

Как утверждает эксперт, только в арбитражном суде Кемеровской области в 2009–2012 годах были рассмотрены сотни дел, предметом которых являлась уступка прав требования управляющими компаниями Новокузнецка в пользу других фирм. «Во всех случаях, — подтверждает Егор Петров, — совершенная уступка признавалась судом правомерной хозяйственной операцией, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности управляющих компаний».

В качестве одной из показательных операций специалист, которого «ФедералПресс» специально привлек для изучения материалов дела, привел удачно проведенную сделку, в ходе которой «Народная управляющая компания» погасила долги за вывоз мусора. «Тогда, насколько мне известно, она в несколько этапов уступила свое право на получение компенсации от муниципалитета ООО „СпецТранс“ фирме, перед которой имела долги за вывоз мусора, — отметил Егор Петров. — Та в свою очередь отдала его в пользу своего долга заводу по переработке мусора „ЭкоЛэнд“, которому Комитет ЖКХ Новокузнецка добровольно выплатил эти денежные средства в размере более миллиона рублей. Все стороны были довольны результатами той сделки».

Показательно, что следствие довольно долго не могло определиться ни в квалификации случившегося, ни в поиске потерпевшего, ни в установлении обвиняемых. Уголовное дело, связанное с фактом совершенной «Народной управляющей компанией» уступки прав требования компенсации выпадающих доходов, было возбуждено в июле 2012 года без заявления потерпевшего. Оно неоднократно меняло квалификацию, начав свой путь как «дело о преднамеренном банкротстве», довольно долго не имея потерпевших, поскольку со всеми долгами «Народная управляющая компания» рассчиталась полностью, перестав считаться банкротом. До середины 2015 года уголовное вообще не имело ни потерпевшего, ни обвиняемого, ни суммы ущерба.

«Об имущественном ущербе, который якобы был нанесен комитету ЖКХ Новокузнецка, — заявил на суде Артем Уткин, — я впервые узнал только в 2015 году, когда мне были предъявлены обвинения».

Сотрудник агентства поддержки бизнеса «Вместе», которое в 2011 году оказывало юридические услуги «Народной управляющей компании», уверяет, что в то время управляющая компания оказалась перед весьма серьезной проблемой. «Все дело в несовершенстве практики работы управляющих компаний, которые действовали в прошлом десятилетии в условиях несовершенного законодательства, — считает Артем Уткин. — Именно из-за этого у „Народной управляющей компании“ возникли долги, по которым надо было как-то рассчитываться».

Но судья Оксана Трещеткина, чей стиль ведения заседаний недавно рассматривала квалификационная коллегия судей Кемеровской области, была не склонна выслушивать воспоминания обвиняемых. «Подсудимый, остановитесь, — эта фраза судьи стала рефреном прошедшего заседания Центрального районного суда Новокузнецка. — Не надо лирики. Мы должны работать в рамках конкретного предъявленного вам обвинения».

Само обвинительное заключение по заведенному по ч. 4 статьи 159 УК РФ делу, где фигурирует не только Артем Уткин, но и фактический руководитель ООО «Сибторгресурс» Александр Макаров , а также гендиректор ООО «Меридиан» Николай Лягуша, было направлено в суд в марте 2016 года. Все они, по версии следствия, являлись соучастниками мошенничества, в результате которого бюджету города причинен ущерб в размере 8,3 млн рублей.

Так, правоохранительные органы выяснили, что к 2011 году у муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика» Новокузнецка и комитета ЖКХ администрации Новокузнецка накопилась задолженность перед «Народной управляющей компании» на сумму 8,3 млн рублей. Хищение этих средств путем обмана руководства «Народной управляющей компании», как считает следствие, произошло после того, как «обвиняемые предоставили в муниципальные органы уведомления о заключении нескольких подложных договоров», не поставив в известность руководство «Народной управляющей компании». По ним «Народная управляющая компания», убеждены правоохранители, уступала права требования дебиторской задолженности специально созданным юридическим лицам, на счета которых в результате поступили выделенные муниципалитетом компенсации.

При этом предприятием, которое сыграло основную роль в мошеннической схеме, стало созданное новое юридическое лицо с названием «Народная управляющая компания». Она, как следует из материалов обвинительного заключения, была специально создана «сходной до степени смешения» (хотя в органах госвласти получила другой ИНН. — Прим. ред.), а после того, как официально было объявлено о том, что «Народная управляющая компания», которой предназначались компенсации, была признана банкротом, была переименована в ООО «Меридиан».

«Мы коллегиально, с директором, инженером, бухгалтером, некоторыми из старших домов приняли решение о создании новой «Народной управляющей компании», куда должны были одновременно перейти обслуживаемые дома на условиях непосредственного управления, — заявил «ФедералПресс» владелец «Народной управляющей компании» Андрей Болеста, недоумевающий по поводу абсурдности выдвинутых обвинений. — Если жители домов желали продолжать обслуживание на условиях прямого управления, то они самостоятельно искали себе другую управляющую компанию. Таких домов из 27 набралось 11. Жители этих домов самостоятельно искали себе другую управляющую компания. Параллельно нами было принято решение о передаче вновь создаваемой управляющей компании, которой руководил Николай Лягуша, права требования компенсации выпадающих доходов с одновременным обязательством за счет этой компенсации погасить все долги прежней «Народной управляющей компании». Так что никто никого не обманывал. Компенсация выпадающих доходов принадлежит только «Народной управляющей компании», которая распорядилась этим правом по своему усмотрению, передав его новой управляющей компании. Комитет ЖКХ произвел выплату этой компенсации не моей компании, а другой фирме, что не является криминалом, а у меня и моей управляющей компании нет никаких претензий к совершенным уступкам компенсации».

Все предъявленные обвинения Артем Уткин, Александр Макаров и Николай Лягуша отвергают, подчеркивая, что российское законодательство не запрещает регистрацию юридических лиц с аналогичным названием, а новая компания получила в управление 11 из 27 домов, которые до этого обслуживала первая «Народная управляющая компания».

При этом новая организация принципиально отличалась от предшественницы. Как утверждают обвиняемые, прежняя «Народная управляющая компания» использовала прямой способ управления, принимая деньги от населения за все коммунальные услуги и непосредственно рассчитываясь с ресурсоснабжающими организациями. «Многоквартирные дома не были оборудованы общедомовыми счетчиками, в результате чего возникала огромная разница между счетами „Кузбассэнергосбыта“ и горводоканала и поступлениями от людей, которые рассчитывались за оказанные услуги по своим личным счетчикам», — заявил на процессе Артем Уткин.

По его словам, новая «Народная управляющая компания», руководителем которой стал Николай Лягуша, сразу отказалась от прямого способа управления. «Она собирала с населения деньги только за ремонт и текущее содержание домов, — отметил Уткин, — а ресурсоснабжающим организациям люди платили самостоятельно».

При этом новая «Народная управляющая компания», действительно впоследствии переименованная в ООО «Меридиан», помимо части жилого фонда получила обременение на выплату долгов ее кредиторам, которые на тот момент оценивались в 11 с лишним миллионов рублей. Но для того, чтобы рассчитаться за долги перед кредиторами, свое право на получение компенсации от властей Новокузнецка по пяти муниципальным контрактам, предполагающим выплаты компенсаций от муниципалитета, «Меридиан» решил передать ООО «Сибторгресурс», руководителем которого был Александр Макаров.

Как утверждают обвиняемые, разработанная схема с участием ООО «Сибторгресурс» позволила удачно рассчитаться не только по долгам за вывоз мусора, но и с основными ресурсоснабжающими организациями. В итоге мусороперерабатывающий завод, горводоканал Новокузнецка и «Кузбассэнергосбыт» получили около 6 млн рублей из причитавшейся Народной управляющей компании компенсации выпадающих доходов соответственно за те долги, которые в свое время возникли у «Народной управляющей компании», а оставшиеся средства пошли на необходимые процедуры, связанные с банкротством этого предприятия. Неудача случилась только с 729 тысячами рублей, которые были получены по муниципальному контракту 2011 года за услуги водоснабжения и водоотведения. Они оказались недоступны на счетах «Сибторгресурса» в Новокузнецком муниципальном банке , у которого была отозвана банковская лицензия. Нехватка компенсации выпадающих доходов для погашения задолженности всех кредиторов в полном объеме была восполнена владельцами Народной управляющей компании за свой счет.

В попытке доказать очевидное, стороной защиты заявлены многочисленные ходатайства об истребовании подтверждающих их слова документов. Правда, суд решил пока не удовлетворять ходатайства обвиняемых. «В последующем вы имеете возможность повторно обратиться с этим ходатайством, — подчеркнула судья Оксана Трещеткина. — Тем более, что мы уже находимся на стадии рассмотрения доказательств со стороны обвиняемых».

Известно, что позицию обвинения в настоящее время поддерживает комитет ЖКХ администрации Новокузнецка, который считает, что переуступка прав (цессии) УК была незаконной. «Дело в том, что в апреле 2012 года все заключенные договоры по уступке прав на компенсацию выпадающих доходов „Народной управляющей компании“ были признаны недействительными», — заявила «ФедералПресс» юрист комитета ЖКХ Новокузнецка Оксана Алиева.

Однако позиция комитета по уголовному делу в отношении «Народной управляющей компании» пока остается до конца не ясной. «Если суд все-таки решится на вынесение обвинительного приговора, то сразу возникает несколько вопросов к комитету ЖКХ, — отметил в беседе с корреспондентом „ФедералПресс“ Егор Петров. — Что делать, когда все расчеты по выплатам, связанным с этими муниципальными контрактами, были совершены до того момента, как суд признал договоры цессии ничтожными? А самое главное, если после судебного процесса муниципалитету Новокузнецка будет погашен ущерб, то собирается ли комитет ЖКХ вновь рассчитываться с „Народной управляющей компанией“ по тем муниципальным договорам, которые ранее были заключены и по-прежнему считаются действующими? Собирается ли комитет ЖКХ выплатить организации, руководимой подсудимым Николаем Лягушей, денежные средства, которые у него же и требует в уголовном деле?».

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