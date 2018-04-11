Обзор Razer Wolverine Tournament Edition

Даже среди компьютерных игр хватает проектов, управление в которых больше подходит для геймпада, чем для клавиатуры. Причем, это касается как эксклюзивов, так и портированных версий. Играть в Dark Souls, стуча по клавишам, будут лишь самые экстравагантные геймеры. Тем же, кто на первое место ставит комфортность гейминга, может подойти геймпад. Вопрос в том, является ли «тем самым» модель от Razer, которая стоит немалых денег. Разбираемся.

Дизайн и эргономика

Формой и эргономикой Wolverine практически неотличим от обычного геймпада для Xbox One, т.е. отлично сидит в крупных ладонях. А вот обладателям маленьких будет малость дискомфортно — даже с учетом текстурированной резины в качестве покрытия рукоятей. Да и разница в весе играет роль: Wolverine тяжелее классической модели на 50 грамм, что существенно. Мы не посчитали такую вторичность серьезным недостатком, так как девайс про технические особенности, а не уникальный дизайн.

Тем не менее, один серьезный, хоть и неочевидный поначалу эргономический косяк у Wolverine имеется — это кабель. Нет, сам по себе он хорош. Три метра длины, прочная конструкция из плетеного углеволокна, стандартный USB/Micro-USB — с технической точки зрения все хорошо. Проблема в том, что разъем под USB настолько глубоко утоплен в корпус, что в случае потери/кончины кабель не получится заменить аналогом не от Razer. Единственным выходом останется покупка оригинала, что, памятуя заработки той же Apple на таких мелочах, наводит на определенные (параноидальные) мысли.

В остальном Wolverine нас порадовал, ведь в базовой сборке он так ложится в руки, что безымянные пальцы сразу попадают на ряд кнопок М3-М4. М1-М2 расположены на уровне триггеров, но ни углубления в верхних бамперах, ни расположенные по соседству LT и RT не мешают ими пользоваться. В том случае, если их изначальный функционал вас не устроит, кнопки можно настроить индивидуально. По субъективным впечатлениям, на М3-М4 стоит вешать наиболее востребованные вами действия.

Разумеется, Wolverine не был бы нам интересен, ограничивайся его возможности индивидуальной настройкой кнопок. Например, на дне имеются два переключателя, которые регулируют глубину нажатия курков. Их ход уменьшается, когда переключатели переведены в активное положение, а значит ускоряется нажатие. Также на триггеры можно установить отбивку.

Настройка

Мы рекомендуем использовать программу Razer Synapse for Xbox, так как без нее Wolverine будет определяться как стандартный геймпад с самым примитивным функционалом. Да, увы, как бы мы не любили Windows 7, без 10-й версии геймпад бесполезен, а ведь он стоит внимания. С помощью приложения можно не только настроить функции кнопок, основных и дополнительных, чтобы собрать идеальный билд под конкретную игру. Настраивать можно еще и подсветку, изменяя режимы и цвета.

Мы тоже сначала подумали — да на кой оно надо? А потом включили режим реагирования на вибрацию и в полной мере оценили «бесполезные фишки для понтов». К слову о вибрации, ее интенсивность настраивается от 0 до 10 индивидуально как тактильных вибромоторов в рукоятях, так и для импульсных моторов курков.

Игровые тесты

Wolverine мы испытывали в PUBG, Overwatch, Tekken 7 и DOOM. Поначалу с непривычки у нас возникли проблемы со случайными нажатиями. Чаще всего они случались с левым верхним бампером в момент нажатия левого стика, чтобы активировать бег. Причина кроется в том, что бамперы чутка длиннее стандартных и в разы легче нажимаются. Пара часов спустя мы с Wolverine подружились и никаких проблем с использованием бамперов М1-М2-М3-М4 уже не возникало. Впрочем, куда важнее возросшего комфорта и скорости отклика, расширенный функционал в виде дополнительных кнопок и программной настройки, дающий массу возможностей, которых нет у стандартных геймпадов.

Заключение

Нам Razer Wolverine Tournament Edition понравился. Сменные стики, регулируемый ход курков, всесторонняя настройка и дополнительные кнопки — такой арсенал сделал наш гейминг запредельно комфортным. Девайс от Razer однозначно лучше классических геймпадов по функционалу и возможностям. Например, длинный, что важно само по себе, кабель минимизирует задержку ввода, что в свою очередь отлично дополняется уменьшенным ходом кнопок и легкостью нажатия. Добавляем сюда изменение чувствительности стика функциональными кнопками в моменты, когда нужна повышенная точность, и приходим к пониманию, что такие, казалось бы, мелочи дают огромные преимущества в играх. Особенно — в файтингах. Итак, стоит ли Razer Wolverine Tournament Edition своих немалых денег? Да, бесспорно.