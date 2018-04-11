Бутовчане отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Этот день жители Земли отмечают сегодня — 11 апреля. На сегодняшний день нас в районе живут 35 человек, познавших ужас фашистских лагерей.

Сегодня группа бывших узников фашизма отправилась из Северного Бутова на Поклонную гору — возложить цветы к мемориалу «Трагедия народов».

Возраст и муки, пережитые в концлагерях, дают о себе знать — из 35 выживших узников только семеро смогли совершить эту поездку.

Всё меньше остаётся в живых свидетелей тех страшных событий. Но память об этих ужасах не должна уйти вместе с ними. Чтобы этого не случилось, куратор района Северное Бутово Общества бывших несовершеннолетних узников фашизма Алла Павлова передала Центру патриотического воспитания на Старокачаловской книгу. Её название — «Были вместе детство и война…».

В этой скорбной книге собраны воспоминания уцелевших узников, живущих ныне на юго-западе столицы. В книге — лишь малая часть того ужаса, что выпал на долю детей войны. Но даже если эта часть будет в сердцах потомков, память о прошлом, о подвиге и страданиях прежних поколений не умрёт.