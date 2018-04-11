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США выступают за правильное регулирование криптовалют
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США выступают за правильное регулирование криптовалют 

Прайм 39 минут назад
Регуляторы США не выступают против применения криптовалют при взаиморасчетах, но стремятся к тому, чтобы они не использовались при финансировании терроризма или спекуляциях, заявил в рамках слушаний в комитете по расходам в палате представителей США глава Минфина Стивен Мнучин.
"Мы не против криптовалют. Мы хотим их правильного правоприменения", — сказал он, уточнив, что криптовалюты должны подчиняться тем же законам, что и любые другие транзакции с другими валютами.
По мнению Мнучина, нельзя допускать, чтобы криптовалюты использовались для спекуляций, финансирования терроризма или других противоправных действий.
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