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Минфин США заявил о стремлении к «правильному регулированию» криптовалют
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Минфин США заявил о стремлении к «правильному регулированию» криптовалют 

РИА Новости 58 минут назад
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Регуляторы США не выступают против применения криптовалют при взаиморасчетах, но стремятся к тому, чтобы они не использовались при финансировании терроризма или спекуляциях, заявил в рамках слушаний в комитете по расходам в палате представителей США глава минфина Стивен Мнучин.
"Мы не против криптовалют. Мы хотим их правильного правоприменения", — сказал он, уточнив, что криптовалюты должны подчиняться тем же законам, что и любые другие транзакции с другими валютами.
По мнению Мнучина, нельзя допускать, чтобы криптовалюты использовались для спекуляций, финансирования терроризма или других противоправных действий.
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