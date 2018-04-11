Минфин США заявил о стремлении к «правильному регулированию» криптовалют

Стивен Мнучин. ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости . Регуляторы США не выступают против применения криптовалют при взаиморасчетах, но стремятся к тому, чтобы они не использовались при финансировании терроризма или спекуляциях, заявил в рамках слушаний в комитете по расходам в палате представителей США глава минфина

"Мы не против криптовалют. Мы хотим их правильного правоприменения", — сказал он, уточнив, что криптовалюты должны подчиняться тем же законам, что и любые другие транзакции с другими валютами.

По мнению Мнучина, нельзя допускать, чтобы криптовалюты использовались для спекуляций, финансирования терроризма или других противоправных действий.