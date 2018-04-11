Территорию Коптева приведут в порядок в рамках субботников 14 и 21 апреля

Жителей Коптева приглашают присоединиться к общегородским субботникам 14 и 21 апреля. Об адресах проведения работ сообщили в районной управе.

— Уборка 14 апреля пройдет в сквере у кинотеатра «Рассвет» на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также в проезде Черепановых, на территории народного парка «Железнодорожник», — рассказал сотрудник управы. — Второй субботник намечен на 21 апреля; ждем жителей на Коптевском бульваре (на территории, прилегающей к храму Георгия Победоносца), а также в народном парке «Вишневый сад» по адресу улица Большая Академическая, дом 22-24.

Время проведения работ: с 09.00 до 14.00.