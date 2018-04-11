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Территорию Коптева приведут в порядок в рамках субботников 14 и 21 апреля
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Территорию Коптева приведут в порядок в рамках субботников 14 и 21 апреля 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Жителей Коптева приглашают присоединиться к общегородским субботникам 14 и 21 апреля. Об адресах проведения работ сообщили в районной управе.
— Уборка 14 апреля пройдет в сквере у кинотеатра «Рассвет» на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также в проезде Черепановых, на территории народного парка «Железнодорожник», — рассказал сотрудник управы. — Второй субботник намечен на 21 апреля; ждем жителей на Коптевском бульваре (на территории, прилегающей к храму Георгия Победоносца), а также в народном парке «Вишневый сад» по адресу улица Большая Академическая, дом 22-24.
Время проведения работ: с 09.00 до 14.00.
Желающим принять участие в субботнике необходимо оставить заявку на выдачу инвентаря по телефону 8 (919) 777-00-32 (Александр Хохлачев). ГБУ «Жилищник района Коптево» доставит необходимый инвентарь на указанный в заявке адрес. (ео)
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