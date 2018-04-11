Инфокоммуникационный кодекс может обеспечить регулирование сферы цифровой экономики

Ранее сообщалось, что Медиа-коммуникационный союз приступил к подготовке Инфокоммуникационного кодекса, который должен в перспективе заменить действующие законы в сфере IT и связи. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров высказал мнение, что разработка подобного кодекса целесообразна при условии комплексного подхода к законодательству, который должен привести к экономическому росту в стране и улучшению жизни россиян.

"Своеобразие цифровой экономики заключается в том, что регулирование должно носить не детально прописанный мелочный характер, а рамочный характер. Мы считаем, что в идеале надо идти по следующему пути: законов должно быть немного, они должны быть рамочными, и они не должны меняться часто. И в этой связи мы достаточно позитивно относимся к идее, которая сегодня обсуждается — о создании инфокоммуникационного кодекса, но при условии если он будет удовлетворять трем этим правилам", — отметил Волин.

Кроме того, по словам Волина, в случае принятия кодекса должны быть предусмотрены гарантии, что он в неизменном виде будет существовать определенное время и не подвергнется постоянным изменениям или добавлениям. Разработкой кодекса займутся представители самой индустрии, которым еще предстоит найти единый подход. Минкомсвязи, в свою очередь, находится «в диалоге с коллегами».

Замминистра также подчеркнул, что на сегодняшний день цифровая трансформация значительно опережает нормативное регулирование, поскольку технологии развиваются быстрее нормотворчества. «Это приводит к тому, что часто какой-то вопрос пытаются законодательно и нормативно отрегулировать, а технология настолько ушла вперед, что это регулирование потеряло смысл», — добавил Волин.