Эксперты считают наказание за антисемитский контент в рунете слишком мягким

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Центр Кантора при Тель-Авивском университете опубликовал доклад, авторы которого утверждают, что в российском интернете содержится много антисемитского контента, при этом, по их мнению, наказание за его размещение довольно мягкое.

"Российский интернет полон антисемитского контента, который публикуется практически без какого-либо вмешательства со стороны правоохранительных органов . Власти редко вмешиваются — обычно лишь когда частное лицо загружает материалы антисемитского содержания на своей персональной странице в социальных сетях. Однако даже в таких случаях наказание, как правило, довольно мягкое (небольшой штраф) и не служит инструментом сдерживания", — утверждают эксперты центра.

Приведенные в докладе данные относятся к 2017 году. Так, за минувший год в России сообщалось лишь о двух актах вандализма: один был совершен в ночь с 11 на 12 июля, когда неизвестные бросили камень в синагогу в Костроме , и в ночь с 11 на 12 сентября — три бутылки с зажигательной смесью были брошены в офис Федерации еврейских общин России в районе Марьиной Рощи в Москве.

Ситуация с антисемитизмом в России, согласно докладу, «носит двойственный характер». С одной стороны, «Россия оказалась способна избавиться от антисемитского образа, который был характерен для нее на протяжении нескольких веков»: еврейские организации свободно ведут свою деятельность, евреи могут учиться в любом учебном заведении, они занимают руководящие должности в общественных организациях и системе государственной власти. Кроме того, «отсутствуют ограничения на эмиграцию в другие страны».

"С другой стороны, некоторые антисемитские тенденции, которые обычно характерны для маргинальных общественных и политических сил, в 2017 году стали более выраженными", — утверждают эксперты Центра Кантора.