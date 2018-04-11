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«Мы видим трусы!»: Ани Лорак утомила почитателей своими оголенными нарядами
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«Мы видим трусы!»: Ани Лорак утомила почитателей своими оголенными нарядами 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Украинская певица Ани Лорак с выходом своего шоу «Дива» зачастила с вызывающими и откровенными нарядами. Ее демонстрация ног от самых ягодиц порядком надоела многим поклонникам, которые недоумевают, неужели одного голоса теперь недостаточно для того, чтоб блистать на сцене.
Вызывающие сценические образы знаменитой певицы Ани Лорак уже неоднократно обсуждались в сети. Возмущенные зрители отмечают, что им надоело лицезреть артистов в одних трусах на сцене, однако их точка зрения, по всей видимости, нисколько не волнует артистку и обновки звезды все так же представляют собой откровенные боди, которые певица считает вполне самодостаточными и не нуждающимися в дополнении из юбки.
Так, Ани Лорак порадовала своих почитателей новым нарядом — объемной белоснежной блузки-боди с глубоким вырезом в области груди. Свой экстравагантный выход артистка сопроводила глубокомысленным изречением, рассуждая о душе, любви и ценностях. «Душа всегда живет своими материями в мире, где нет ничего дороже любви», — напутствовала Ани своих фанатов, сочтя такую подпись вполне подходящей для продемонстрированного вызывающего облика.
Однако пользователи сети выразили весьма неоднозначную позицию относительно гардероба знаменитости — немало почитателей сочли образ поп-дивы чрезмерно откровенным, о чем и заявили в комментариях, критикуя Лорак за отсутствие хоть какого-то низа, которое бы прикрывало ее бедра. «Перебор, не всегда красиво то, что модно. Где юбка? Мы трусы видим!» «Зачем такие наряды? Неужели просто голоса недостаточно?» «Опять в трусах» «Я только одного не понимаю, неужели взрослой женщине действительно комфортно в трусах на публике?» «Все хорошо, но ваши костюмы в последнее время — жуть и разврат» «Почему бы уже голой не выйти?» «Душа в трусах. Как это мило!»
Да и в целом вкусовые пристрастия знаменитости кажутся пользователям сети нелепыми и безвкусными. Чего стоит только ее недавний модный выход, где бесконечные туфли Ани Лорак рассмешили поклонников своей вычурностью.
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