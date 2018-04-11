Ещё
Нерпенок Крошик прекратил линять и стал «жгучим брюнетом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Нерпенок Крошик прекратил линять и стал «жгучим брюнетом» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Нерпенок Крошик закончил сезонную весеннюю линьку и превратился в «жгучего брюнета». Об этом в социальных сетях рассказали специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.
По словам зоологов, период линьки дался нерпенку тяжело: он отказывался от еды и практически не плавал. Сейчас с Крошиком все в порядке, а его шоколадно-коричневая шерсть сменилась на угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец.
«Теперь все позади, — подытожили сотрудники Фонда. — Крошик ожидает переезда в уличный бассейн».
Напомним, нерпенка Крошика спасли от гибели на Финском заливе в прошлом году. Малыша выходили и несколько раз пытались выпустить на свободу, но Крошик вернулся к людям. Нерпенка оставили в Центре реабилитации морских млекопитающих в Репино.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербургский актер получил 11 лет колонии за жестокое убийство жены С нелегальной торговлей предложили бороться с помощью видеокамер В Санкт-Петербург вернулись перелетные птицы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США205
В Кремле прокомментировали заявление Трампа143
Путин прокомментировал мировую обстановку424
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа158
Трамп готовит Россию к войне262
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение