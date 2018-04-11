Нерпенок Крошик прекратил линять и стал «жгучим брюнетом»

Нерпенок Крошик закончил сезонную весеннюю линьку и превратился в «жгучего брюнета». Об этом в социальных сетях рассказали специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

По словам зоологов, период линьки дался нерпенку тяжело: он отказывался от еды и практически не плавал. Сейчас с Крошиком все в порядке, а его шоколадно-коричневая шерсть сменилась на угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец.

«Теперь все позади, — подытожили сотрудники Фонда. — Крошик ожидает переезда в уличный бассейн».

Напомним, нерпенка Крошика спасли от гибели на Финском заливе в прошлом году. Малыша выходили и несколько раз пытались выпустить на свободу, но Крошик вернулся к людям. Нерпенка оставили в Центре реабилитации морских млекопитающих в Репино.