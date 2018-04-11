Минстрой: во всех городах России должны появиться пункты сбора вторсырья

Сейчас в России на переработку отправляется не более 9% коммунальных отходов. «В ряде регионов уже реализованы пилотные проекты по внедрению раздельного сбора ТКО, в том числе, в отдельных муниципалитетах Московской области Республике Мордовия . Минстроем России дано поручение создать в каждом городским округе как минимум один пункт сбора вторсырья в трехмесячный срок», — приводятся в материалах слова замиинистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса

По словам замглавы ведомства, речь идет о сборе бумаги, пластика, металла, стекла, а также отходов, требующих особой переработки — батареек, энергосберегающих ламп.

Согласно предварительным оценкам Минстроя, повсеместно раздельный сбор отходов в России может заработать в течение 5-10 лет.