Какую роль в истории России сыграл Александр Меншиков

290 лет назад был отправлен в сибирскую ссылку Александр Меншиков , один из наиболее влиятельных государственных деятелей Петровской эпохи. Сподвижник царя, президент Военной коллегии России , первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга , генералиссимус и адмирал оказался под арестом по распоряжению юного внука Петра Великого и был лишён всех должностей, титулов и званий. Эксперты отмечают, что роль Меншикова в истории России «проще недооценить, чем переоценить». О жизни, заслугах и причинах опалы могущественного царедворца — в материале RT.

11 апреля 1728 года был отправлен в ссылку в сибирский Берёзов Александр Меншиков. В Петровскую эпоху он фактически правил всей Россией, но после смерти великого реформатора впал в немилость его юного внука. По словам историков, прекрасный стратег и мастер политических игр стал жертвой личной неприязни.

Становление царедворца

Достоверных данных о происхождении Александра Даниловича Меншикова сегодня в распоряжении историков нет. По официальной версии петровских времён, отец будущего князя был литовским дворянином из древнего рода, попал в плен в ходе русско-польской войны и поступил на службу к государю Алексею Михайловичу, а мать была дочерью известного купца. Однако знатное происхождение Меншикова ставилось под сомнение многими историками, в частности профессором Николаем Павленко . Согласно свидетельствам современников, в детстве Меншиков торговал пирогами.

«Меншиков, даже если он был сыном служащего и купчихи, ребёнком вполне мог продавать где-то пироги. В Москве этот рассказ жил долгие годы. Его надёжность засвидетельствована многими людьми — в том числе известными дипломатами», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов

В 14 лет Александр стал денщиком Петра I и быстро завоевал его доверие. Меншиков участвовал в создании потешных войск, в Азовских походах и подавлении Стрелецкого бунта, путешествовал с царём по Западной Европе, помогал ему создавать военно-морской флот. В 1700 году он получил чрезвычайно высокое по тем временам звание поручика Бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка, капитаном которой был сам Пётр.

Для Меншикова не существовало ничего невозможного. Он всегда брался за исполнение любого распоряжения государя. Ценным для царедворца качеством было то, что он умел веселить вспыльчивого монарха и быстро «тушить» его гнев. Согласно рассказу историка Андрея Нартова, Пётр как-то разозлился на Меншикова и пообещал отправить его снова торговать пирогами. Александр Данилович выскочил тотчас на улицу и демонстративно вернулся к царю уже с кузовком пирожков в руках. Пётр рассмеялся и простил своего сподвижника.

Ратная слава

Меншиков принимал активное участие в Северной войне и достиг в ратном деле немалых успехов. В 1702 году он оказал серьёзную поддержку князю Михаилу Голицыну при взятии Нотенбурга (ныне крепость Орешек), приведя по собственной инициативе на помощь полководцу в решающий момент боя гвардейцев. В 1703-м он вместе с Петром участвовал в морской битве со шведами в устье Невы, окончившейся викторией русского флота. В том же году, ещё перед официальной закладкой Санкт-Петербурга, Меншиков стал его генерал-губернатором. На этой должности он пробыл долгие годы, руководил строительством города, верфей и оружейных заводов.

В 1702 году Меншиков был возведён в графское, а в 1705-м — в княжеское достоинство.

За действия под Нарвой Ивангородом Меншиков в 1704 году был произведён в генерал-поручики. В 1705-м он стал генералом от кавалерии, а ещё год спустя ему было поручено руководство всей регулярной военной конницей страны.

В октябре 1706 года Меншиков разгромил превосходящие польско-шведские силы под Калишем. Причём в сложный момент боя он лично возглавил атаку и даже был ранен. Из многотысячной шведской армии спаслись только несколько сотен кавалеристов фон Крассова. Это стало самой масштабной победой над шведами за шесть лет войны, прологом к успеху в Полтавской битве.

В 1708 году Меншиков участвовал в битве со шведами при Лесной. После измены Мазепы захватил его резиденцию в Батурине и пресёк воссоединение сторонников гетмана со шведской армией.

«В ходе Полтавской битвы Меншиков разгромил Шлиппенбаха и командовал левым флангом армии, против которого были сосредоточены основные силы шведской кавалерии», — рассказал Кротов.

За успехи в Полтавском сражении Меншиков был произведён в генерал-фельдмаршалы и получил во владение города Почеп Ямполь . На завершающем этапе Северной войны он командовал российскими войсками в Прибалтике. С 1714 года ближайший соратник Петра трудился преимущественно на гражданском поприще.

Большие надежды

В 1715 году Меншикова обвинили в хозяйственных злоупотреблениях, расследование которых затянулось на несколько лет. Пётр в это время стал хуже относиться к старому товарищу, но участие Меншикова в расследовании против царевича Алексея вернуло ему расположение царя.

В 1719 году Пётр назначил Меньшикова президентом Военной коллегии, а в 1721-м произвёл в вице-адмиралы. Правда, три года спустя из-за новых обвинений в злоупотреблениях монарх снова разозлился на Меншикова и лишил его должностей генерал-губернатора и президента Военной коллегии. Простил Пётр своего товарища, только находясь на смертном одре.

После смерти царя родовая знать хотела сразу возвести на престол юного внука Петра Великого — Петра Алексеевича, но Меншиков помешал этому, приведя к власти силами гвардии и высшей бюрократии вдову монарха — Екатерину I. Ставка оказалась верной. Екатерина вернула Меншикову все должности, которых его лишил Пётр I, и фактически передала ему все рычаги управления государством.

Свою дочь Марию Меншиков обручил с сыном великого гетмана литовского Петром Сапегой, в которого девушка искренне влюбилась. Однако после прихода к власти Екатерины у Александра Даниловича родилась новая идея. Он уговорил императрицу благословить брак его дочери Марии с внуком Петра I — Петром Алексеевичем. Подростки были друг от друга совсем не в восторге, но Меншикова это не интересовало: этот брак открывал перед ним просто сказочные перспективы — стать отцом государыни.

В 1727 году императрица умерла от болезни лёгких. Незадолго до её смерти Меншиков уговорил царицу подписать обвинительный акт против своих недоброжелателей при дворе, в частности против графа Петра Толстого . После того, как на престоле оказался Пётр II, Меншиков ещё некоторое время сохранял своё влияние при дворе, однако вскоре знание человеческой природы подвело опытного сановника.

«Меншиков не учёл особенностей характера императора-подростка Петра II», — заявил Кротов.

По словам историка, подростковый возраст породил в юном монархе дух противоречия. Кроме того, он был внуком вспыльчивого и властного Петра I и, почувствовав себя царём, не мог стерпеть, что им кто-то будет командовать.

«До наших дней дошла любопытная история. Какая-то женщина из народа проявила почтение к царю, преподнеся ему курицу, тот, растрогавшись, велел дать ей 10 рублей — огромные по тем временам деньги, годовое жалованье рабочего. Меншиков попытался отговорить Петра от таких трат. Юный монарх пришёл в бешенство и сказал, что велит выдать женщине ещё больше денег. Своими замечаниями Меншиков готовил грозу себе на голову», — рассказал Кротов.

По словам историка, Меншиков, прекрасно разбиравшийся в политике, совершил на этот раз личный просчёт, который в итоге ему очень дорого обошёлся.

Соратник Петра Великого утратил влияние на его внука. В сентябре 1727 года Меншиков без суда был арестован и отправлен в ссылку в крепость Раненбург. А затем официально лишён всех должностей, титулов и наград, и в апреле 1728-го вместе с семьёй выслан в Сибирь. Обручение Марии с Петром Алексеевичем было отменено.

«Учитывая то, что Пётр II умер, поправив всего неполных три года, у Меншикова, не утрать он его расположения и жени он его на своей дочери, был шанс попытаться стать фактически основателем новой царской династии, но он его упустил, не разобравшись в подростковой психологии», — отметил Кротов.

Дни изгнания

Жена Меншикова Дарья Михайловна умерла по пути в ссылку. В Берёзове человек, ещё недавно фактически правивший всей Россией, вместе с несколькими слугами построил себе избу и небольшую церковь. В возрасте 56 лет Меншиков скончался. Вскоре умерла и его дочь Мария, с которой, по некоторым данным, незадолго до этого обвенчался влюбленный в неё долгие годы князь Фёдор Долгорукий, специально приехавший ради этого в Сибирь.

Семья Меншикова была помилована императрицей Анной Иоанновной. Сын Меншикова, Александр Александрович, в 1731 году поступил на службу в гвардию, а в 1762-ом привёл жителей Москвы к присяге Екатерине II и дослужился до звания генерал-аншефа. Правнук соратника Петра — Александр Сергеевич — стал уже в XIX веке морским министром Российской империи и генерал-губернатором Финляндии

При жизни и после смерти об Александре Даниловиче Меншикове распространяли немало порочащих его слухов. Один из самых неприятных — о неграмотности помощника Петра I. Историк Павел Кротов эти утверждения полностью опровергает.

«Подобные разговоры — плод деятельности политических противников Меншикова. И в них поверила даже часть современных исследователей, обративших внимание на то, что документы вместо самого Меншикова, как правило, писали его помощники. Однако то, что царедворец не писал сам, — это, скорее всего, следствие того, что таким образом Меншиков подчеркивал свой высокий статус. А также того, что у него было очень мало времени. До нас дошли подписи, сделанные лично Меншиковым, выведенные явно уверенной рукой. Кроме того, сама его речь, зафиксированная в документах, и свободное владение немецким языком свидетельствуют в пользу того, что он был грамотным человеком. Хотя главным его учителем, конечно, была сама жизнь», — рассказал Кротов.

По словам эксперта, вклад Меншикова в историю Россию «легче недооценить, чем переоценить».

«Без такого помощника Пётр, скорее всего, так и не стал бы Великим, а остался бы просто Первым», — резюмировал Кротов.

По словам руководителя школы исторических наук ВШЭ, доктора исторических наук Александра Каменского , принципиальная оценка деятельности Александра Меншикова зависит от оценки реформ самого Петра I.

«Меншикова сложно оценивать в категории «позитивно» или «негативно». Он был крупным государственным деятелем, одним из ближайших сподвижников царя, на которого монарх всегда мог положиться. Сами реформы Петра сегодня являются предметом горячих споров историков. И если мы их оцениваем позитивно, то так же мы должны оценивать и деятельность Меншикова, если как-то иначе — то и деятельность сподвижника Петра предстаёт перед нами в другом свете», — подвёл итог историк.