«Умный город» объединит свыше 400 проектов в различных отраслях городского хозяйства

На следующем этапе будут обсуждаться наработки в рамках направления «Умный город» федеральной программы «Цифровая экономика». В мае начнется проработка отраслевой части по шести направлениям: повышение качества жизни, развитие цифровой мобильности, повышение конкурентоспособности, цифровое правительство, развитие соцкапитала и охрана среды обитания.

Разработка стратегии завершится в июне обсуждением показателей. Доработанный проект документа летом будет вынесен на суд жителей на городской краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru.

Обсуждение стратегии нужно для того, чтобы иметь согласованный с гражданами, предпринимателями и экспертами подход к цифровой трансформации города. Крайне важна готовность бизнеса к совместной деятельности, которая позволит сделать Москву цифровой столицей мира.