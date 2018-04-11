«Умный город» объединит свыше 400 проектов в различных отраслях городского хозяйства 

На следующем этапе будут обсуждаться наработки в рамках направления «Умный город» федеральной программы «Цифровая экономика». В мае начнется проработка отраслевой части по шести направлениям: повышение качества жизни, развитие цифровой мобильности, повышение конкурентоспособности, цифровое правительство, развитие соцкапитала и охрана среды обитания.
Разработка стратегии завершится в июне обсуждением показателей. Доработанный проект документа летом будет вынесен на суд жителей на городской краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru.
Обсуждение стратегии нужно для того, чтобы иметь согласованный с гражданами, предпринимателями и экспертами подход к цифровой трансформации города. Крайне важна готовность бизнеса к совместной деятельности, которая позволит сделать Москву цифровой столицей мира.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Артема Ермолаева, конечная цель новой цифровой стратегии — повышение качества жизни за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий, формирование инновационного города, в котором применяются цифровые технологии для повышения уровня жизни людей, эффективности деятельности и услуг, удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений горожан.