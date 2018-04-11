Программа «Умный город» объединит более 400 проектов и программ

Более 400 проектов в сфере информатизации объединит «Умный город». Как сообщили TVC.RU в мэрии Москвы, город выходит на качественно новый уровень развития электронных сервисов и услуг.

"Уже сегодня можно говорить о создании комплексной программы, которая бы охватывала все стороны нашей жизни. Именно такой и должна стать программа программу развития цифровой среды и повышения эффективности городского управления «Умный город», — говорится в сообщении.

Новая программа будет соответствовать современному уровню развития информационных технологий и позволит создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей, а также повысить эффективность городского управления на основе широкого использования анализа «больших данных» и внедрения искусственного интеллекта.

По словам руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, цель программы — повышение качества жизни за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий, поэтому сама программа затрагивает все отрасли городского хозяйства. В общей сложности в Москве на базе различных информационных платформ ежегодно реализуется более 400 проектов.