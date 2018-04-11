3D-тур по МКС и звездный вояж. Где в Казани отметить День космонавтики?

Горкинско-Ометьевский лес 12 апреля в эко-центре Горконско-Ометьевского леса покажут художественный фильм «Тайны века», в котором рассказывается об исторической битве за космос. Начало в 17.00.

Кроме того, 14 апреля на этой площадке в 14.00 начнется научно-популярная лекция от автора YouTube-канала «Космос просто» Андрея Кузнецова . Он расскажет о рельефе других планет, покажет их каньоны, кратеры и даже назовет самую высокую гору в Солнечной системе. В 15.00 пройдет мастер-класс по созданию «экологической» ракеты из гофрированного картона (материалы необходимо принести с собой). В 16.00 здесь покажут документальный фильм «Марсианские хроники», после чего состоится обсуждение темы о том, могла ли существовать жизнь на Марсе.

Вход на все мероприятия свободный.

Астрономическая обсерватория им. Энгельгарда

12 апреля в обсерватории пройдут три бесплатные экскурсии — в 15.00, 17.00 и 19.00. Участникам расскажут о становлении Казанской астрономической школы, личности астронома и мецената Василия Энгельгардта, покажут уникальные старинные телескопы и другие астрономические инструменты, а также объяснят принцип работы армиллярной сферы и солнечных часов. После 20.00 при ясной погоде казанцы смогут понаблюдать в телескоп за звездами. Кроме того, кандидат физико-математических наук, доцент Алмаз Галеев выступит с лекцией «Астрономия космической эры», на которой подробно расскажет о том, каких успехов достигла астрономическая наука благодаря развитию космонавтики.

Вход свободный.

Резиденция креативных индустрий «Штаб»

12 апреля с 16.00 посетители «Штаба» смогут отправиться в 3D-тур по международной космической станции, исследовать вселенную на астросимуляторе, сделать оригинальные фото на фоне других планет, запустить ракету и познакомиться с членами организации «Космические разведчики». В 19.00 в лектории начнутся выступления популяризатора науки Андрея Кузнецова, члена президиума Федерации космонавтики России , Урала Закирова, автора научно-популярного проекта «Реальная астрономия» Виталия Каретникова и руководителя Центра аэрокосмического образования Игоря Григорьева . В 21.00 начнется просмотр фильма «Путешествие на край Вселенной».

Вход свободный, но необходима регистрация.

Дом занимательной науки и техники

12, 14 и 15 апреля в Доме занимательной науки представят шоу «От Земли до Вселенной». Посетителей рассадят под куполом, на внутреннюю поверхность которого будет проецироваться звездное небо. Казанцам расскажут о созвездиях, истории их образования и местоположении на карте вселенной.

Вход платный, требуется предварительная запись.

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

14 апреля в Музее естественной истории Татарстана посетители смогут совершить воображаемое путешествие в мир звезд, не выходя из здания: им предстоит исследовать Солнечную систему, познакомиться с планетами, прикоснуться к настоящим метеоритам, изучить объекты в телескоп и даже узнать свой вес на других планетах. Начало в 11.00.

15 апреля ученые лаборатории «Естественно, наука» расскажут о знаменитых героях-путешественниках, покоривших космос, а заодно покажут захватывающие космические эксперименты и продемонстрируют законы земного притяжения, оптики, механики, динамики, электро-магнетизма. Научное шоу предназначено для детей в возрасте от 5 лет. Начало в 13.00. Вход платный и включает помимо мероприятия посещение самого музея.