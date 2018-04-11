Sanpower и House of Fraser представят премиальные китайские бренды на рынке Европы

НАНКИН (NANJING), Китай , 11 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Sanpower Group сегодня презентовала новую программу управления цепочками поставок, ориентированную на обеспечение высококлассных китайских брендов доступа к рынкам Великобритании , Европы и других стран мира в сотрудничестве с House of Fraser, а также на укрепление позиций House of Fraser как уникальной бренд-платформы.

Глобальная платформа управления цепочками поставок, представленная 10 апреля этого года в ходе первой Международной конференции поставщиков Sanpower в Нанкине, станет своеобразным трамплином для освоения новых рынков местными премиальными торговыми марками. Инициатива поддерживает концепцию китайского правительства «Пояс и путь», направленную на стимулирование экономического и торгового роста стран Азии и других регионов мира.

Создаваемый в рамках представленной программы новый Центр управления цепочками поставок и продвижения торговых марок Sanpower будет отвечать за обработку торговых заказов House of Fraser, что позволит расширить ассортимент собственной продукции и сократить цикл разработки новых изделий.

Главный исполнительный директор Sanpower New Commerce Industry Group Kong Jun (Кун Цзюнь) отметил: «Эта платформа открывает перед высококлассными китайскими продуктами отличную возможность выйти на рынок Великобритании и других стран Европы. За последние несколько лет китайский производственный сектор претерпел разительные изменения, перейдя от переработки и выпуска готовой продукции к новой эпохе самостоятельных разработок, запатентованных брендов и инноваций. Мы рады использовать нашу колоссальную сеть ресурсов и опыт международной розничной торговли для вывода на британский рынок лучших китайских товаров с обеспечением максимальной выгоды как для потребителей, так и для брендов».

Официальный представитель департамента международного сорсинга House of Fraser отметил: «Традиционный имидж товаров с пометкой „сделано в Китае“ меняется. Всё больше и больше высококачественной продукции китайских потребителей приобретают популярность среди британских и европейских потребителей. После поступления этих продуктов в канал реализации House of Fraser они получат доступ не только к рынкам Европы, но и всего мира — благодаря высокой репутации нашей торговой марки».

Глава правления Jiangsu Hongkun Supply Chain Co., Ltd., одного из участников и активных сторонников Международной конференции поставщиков Sanpower, г-н Сунь Сяоцин (Sun Xiaoqing) отметил: «Все сегодня стремятся использовать исторические возможности, открываемые инициативой „Пояс и путь“. Многие китайские производители активно ищут пути к освоению иностранных рынков, а многочисленные товары местного производства обладают мощной конкурентоспособностью за рубежом».

О компании Sanpower Group

Sanpower Group Co., Ltd. — китайский международный холдинг, специализирующийся на разработке и предоставлении современных сервисов в семи отраслях, включая: здравоохранение, универмаги, потребительские технологии, культура и развлечения, финансовые услуги, высокотехнологичное производство, управление данными и эксплуатация объектов недвижимости.

Возглавляет Sanpower Group председатель правления Юань Яфэй (Yuan Yafei), успешный предприниматель, основавший компанию в далеком 1993 году. Группа располагает контрольными пакетами акций 100 дочерних предприятий и штатом из 120 000 сотрудников по всему миру, включая 40 000 человек, работающих в подразделениях компании за пределами Китая.

В 2018 году Sanpower Group празднует 25-летний юбилей со дня своего основания.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Гордон Карвер (Gordon Carver), заместитель директора, Porter Novelli (Лондон), +44 (0) 7720 277 146, Gordon.carver@porternovelli.co.uk; Марк Логан (Mark Logan), глава департамента международных коммуникаций, Sanpower (Китай), +86 25 83267641, marklogan@sanpowergroup.com