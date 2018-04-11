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«На 10 лет старше!»: поклонники раскритиковали имидж Юлии Волковой
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«На 10 лет старше!»: поклонники раскритиковали имидж Юлии Волковой 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@official_juliavolkova«На 10 лет старше!»: поклонники раскритиковали имидж Юлии ВолковойБывшая участника дуэта «t. A. T. u.» Юлия Волкова (33) неожиданно столкнулась с критикой в свой адрес. А ведь девушка всего лишь поделилась селфи в новых очках и с розовым голубем на плече. Вероятно, певица планировала поднять настроение себе и двум сотням тысяч своих подписчиков. Она опубликовала кадр и подписала его: И пусть будет так каждый день. Всем мира, добра и любви!
Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) 10 Апр 2018 в 12:29 PDT  Фолловеры певицы поделились своим мнением относительно увиденного: «Юля, не обижайся, но тебе тут лет 45! Не очень удачный кадр!», «Юля как будто поправилась и сразу подбородок появился! Выглядишь на 10 лет старше!», «Юля, хорошего и вам настроения, но образ неудачный, соглашусь с предыдущими ораторами!». Сама Юлия отвечать никому из читателей своего микроблога не стала. Напомним, некоторое время назад певица поделилась планами: она влюблена, хочет выйти замуж и родить еще одного, третьего ребенка. Волкова отметила, что только сейчас она по-настоящему влюбилась. С отцами своих детей исполнительница не общается. У Юлии растут 13-летняя дочь Виктория и 10-летний сын Самир. Читай также материал: 7 звезд, оказавшихся в центре громкого скандала.
Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) 11 Дек 2017 в 9:55 PST  Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) 12 Авг 2017 в 11:44 PDT
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