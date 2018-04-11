Путин: Россия заинтересована в развитии отношений с ОАЭ и Сальвадором

"Поступательно развиваются отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Эти отношения носят многоплановый характер, включают реализацию совместных проектов в космической и атомной отраслях, агропромышленном комплексе, туристическом секторе. Особое значение имеет налаженное сотрудничество в инвестиционной сфере", — сказал Путин.

По его словам, между Москвой и Абу-Даби поддерживается полезный диалог по ситуации в районе Персидского залива и ближневосточном регионе в целом.

"Мы заинтересованы в расширении связей с Сальвадором. Этому, несомненно, будет способствовать введенный безвизовый режим между нашими странами, контакты по линиям политических и оборонных ведомств, межпарламентское сотрудничество", — отметил президент.

Он подчеркнул важность участия представителей сальвадорского бизнеса в работе Петербургского международного экономического форума.