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Путин: Россия заинтересована в развитии отношений с ОАЭ и Сальвадором
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Путин: Россия заинтересована в развитии отношений с ОАЭ и Сальвадором 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами и Сальвадором развиваются и носят многоплановый характер, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот в Кремле.
"Поступательно развиваются отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Эти отношения носят многоплановый характер, включают реализацию совместных проектов в космической и атомной отраслях, агропромышленном комплексе, туристическом секторе. Особое значение имеет налаженное сотрудничество в инвестиционной сфере", — сказал Путин.
По его словам, между Москвой и Абу-Даби поддерживается полезный диалог по ситуации в районе Персидского залива и ближневосточном регионе в целом.
"Мы заинтересованы в расширении связей с Сальвадором. Этому, несомненно, будет способствовать введенный безвизовый режим между нашими странами, контакты по линиям политических и оборонных ведомств, межпарламентское сотрудничество", — отметил президент.
Он подчеркнул важность участия представителей сальвадорского бизнеса в работе Петербургского международного экономического форума.
"С учетом того, что в 2018 и 2019 годах Сальвадор является членом Совета Безопасности ООН, будем наращивать контакты по актуальным международным вопросам", — добавил Путин.
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