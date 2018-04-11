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Стали известны подробности Всероссийского открытого урока 12 апреля
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Стали известны подробности Всероссийского открытого урока 12 апреля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В четверг, 12 апреля, в 10.00 мск Минобрнауки совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» проведет Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий»; мероприятие станет шестым в цикле «Россия, устремленная в будущее» и будет приурочено ко Дню космонавтики.
На открытом уроке школьникам расскажут, кто готовит космонавта в полет и чем он занимается на МКС, как создать цифровую модель Земли, для чего придумали 3D-принтер, который печатает детали в невесомости и многом другом, говорится в пресс-релиза оргкомитета, поступившем газете ВЗГЛЯД.
Ответы на эти и другие вопросы школьники услышат во время выступлений спикеров урока, которыми станут: летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский; директор проектов АО «Российские космические системы» Андрей Емельянов; основатель компании «Сканэкс» Владимир Гершензон; ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр Чубик.
Площадкой для урока станет Центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС», а его руководитель, знаменитый промышленный дизайнер, футуролог Владимир Пирожков представит свой проект малого летательного аппарата с вертикальным или коротким взлетом Aero-G.
Также совместно с «Роскосмосом» команда «ПроеКТОрии» запустит викторину. Участникам по снимкам со спутников предстоит определить, какие знаменитые географические объекты нашей страны на них изображены. Тому, кто первым верно назовет все объекты, в качестве приза достанется книга Сергея Рязанского с автографами спикеров урока.
Ко Всероссийским открытым урокам присоединилось уже более 20 тыс. школ. Каждый из уроков набирает около 3 млн просмотров в соцсетях.
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