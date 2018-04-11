Стали известны подробности Всероссийского открытого урока 12 апреля

В четверг, 12 апреля, в 10.00 мск Минобрнауки совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» проведет Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий»; мероприятие станет шестым в цикле « Россия , устремленная в будущее» и будет приурочено ко Дню космонавтики.

На открытом уроке школьникам расскажут, кто готовит космонавта в полет и чем он занимается на МКС, как создать цифровую модель Земли, для чего придумали 3D-принтер, который печатает детали в невесомости и многом другом, говорится в пресс-релиза оргкомитета, поступившем газете ВЗГЛЯД

Площадкой для урока станет Центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС», а его руководитель, знаменитый промышленный дизайнер, футуролог Владимир Пирожков представит свой проект малого летательного аппарата с вертикальным или коротким взлетом Aero-G.

Также совместно с «Роскосмосом» команда «ПроеКТОрии» запустит викторину. Участникам по снимкам со спутников предстоит определить, какие знаменитые географические объекты нашей страны на них изображены. Тому, кто первым верно назовет все объекты, в качестве приза достанется книга Сергея Рязанского с автографами спикеров урока.

Ко Всероссийским открытым урокам присоединилось уже более 20 тыс. школ. Каждый из уроков набирает около 3 млн просмотров в соцсетях.