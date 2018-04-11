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В Митине продолжаются отчеты полицейских перед жителями — УВД по СЗАО
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В Митине продолжаются отчеты полицейских перед жителями — УВД по СЗАО 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Митино лейтенант полиции Евгений Бидняк отчитался перед жителями подведомственного участка о результатах оперативно-служебной деятельности за 2017 год. На встрече также присутствовал председатель Общественного совета при УВД по СЗАО генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин.
Участковый доложил гражданам, что за отчетный период им было раскрыто 2 преступления. К административной ответственности привлечено 14 правонарушителей. Рассмотрено 129 жалоб и заявлений граждан. При отработке жилого сектора проведен профилактический обход 359 квартир, в ходе которого выявлено 4 квартиры, сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов.
Ознакомив граждан с оперативной информацией, участковый призвал присутствующих обратить особое внимание на участившиеся случаи мошенничества в отношении граждан пенсионного возраста: махинациях с банковскими картами, распространении бадов, а также фальсифицированных медицинских приборов (препаратов).
Жителей участка интересовало можно ли принять административные меры в отношении жильцов, которые курят в подъездах. Также присутствующие просили принять меры к шумным компаниям, которые собираются во дворах на детских площадках в темное время суток и нарушают покой жильцов.
В целом присутствующие положительно оценили работу своего участкового. (ср)
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