В Митине продолжаются отчеты полицейских перед жителями — УВД по СЗАО

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Митино лейтенант полиции Евгений Бидняк отчитался перед жителями подведомственного участка о результатах оперативно-служебной деятельности за 2017 год. На встрече также присутствовал председатель Общественного совета при УВД по СЗАО генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин.

Участковый доложил гражданам, что за отчетный период им было раскрыто 2 преступления. К административной ответственности привлечено 14 правонарушителей. Рассмотрено 129 жалоб и заявлений граждан. При отработке жилого сектора проведен профилактический обход 359 квартир, в ходе которого выявлено 4 квартиры, сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов.

Ознакомив граждан с оперативной информацией, участковый призвал присутствующих обратить особое внимание на участившиеся случаи мошенничества в отношении граждан пенсионного возраста: махинациях с банковскими картами, распространении бадов, а также фальсифицированных медицинских приборов (препаратов).

Жителей участка интересовало можно ли принять административные меры в отношении жильцов, которые курят в подъездах. Также присутствующие просили принять меры к шумным компаниям, которые собираются во дворах на детских площадках в темное время суток и нарушают покой жильцов.

В целом присутствующие положительно оценили работу своего участкового. (ср)