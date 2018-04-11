Ещё
В Калининграде зарегистрировано рекордное количество новых резидентов ОЭЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

В Калининграде зарегистрировано рекордное количество новых резидентов ОЭЗ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининградской области зарегистрировано рекордное количество новых резидентов, сообщил глава региона Антон Алиханов на международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018.
С начала текущего года в регионе зарегистрировано 23 новых резидента. Для сравнения: за весь 2017 год этот статус получили 27 компаний.
Как уточнил губернатор, самые привлекательные льготы калининградской ОЭЗ направлены на поддержку инвестпроектов в сфере IT, креативных индустрий и высоких технологий.
«Если вы занимаетесь IT или консалтингом, вам нужен всего один миллион рублей и хорошее настроение для того, чтобы стать резидентом ОЭЗ Калининградской области. Это огромные возможности, почти нулевые налоги, в четыре раза сниженные страховые взносы в соцфонды и другие преференции», — рассказал губернатор.
Он отметил, что в Калининградской области сейчас рассматривается законопроект о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения для компаний, работающих в сфере цифровых технологий.
АиФ: последние новости
Где и когда в Калининграде можно освятить куличи и яйца? «Нерентабельные» люди? Почему жители поселков оказываются в изоляции В Гвардейске продолжают искать тело утонувшего в Преголе мальчика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США206
В Кремле прокомментировали заявление Трампа144
Путин прокомментировал мировую обстановку427
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа164
Трамп готовит Россию к войне267
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение