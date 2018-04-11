В Калининграде зарегистрировано рекордное количество новых резидентов ОЭЗ

Калининградской области зарегистрировано рекордное количество новых резидентов, сообщил глава региона Антон Алиханов на международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018.

С начала текущего года в регионе зарегистрировано 23 новых резидента. Для сравнения: за весь 2017 год этот статус получили 27 компаний.

Как уточнил губернатор, самые привлекательные льготы калининградской ОЭЗ направлены на поддержку инвестпроектов в сфере IT, креативных индустрий и высоких технологий.

«Если вы занимаетесь IT или консалтингом, вам нужен всего один миллион рублей и хорошее настроение для того, чтобы стать резидентом ОЭЗ Калининградской области. Это огромные возможности, почти нулевые налоги, в четыре раза сниженные страховые взносы в соцфонды и другие преференции», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в Калининградской области сейчас рассматривается законопроект о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения для компаний, работающих в сфере цифровых технологий.