Ещё
Путин: итальянский бизнес заинтересован в наращивании связей с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Путин: итальянский бизнес заинтересован в наращивании связей с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Итальянский бизнес заинтересован в наращивании связей с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Придаем большое значение сотрудничеству с Италией — одним из наших ключевых партнеров на европейском континенте. Накоплен значительный опыт совместной работы в самых разных областях. Знаем, что итальянский бизнес заинтересован в наращивании торгово-экономических связей с нашей страной", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Он отметил, что реализуются перспективные проекты в разных отраслях промышленности. По его словам, РФ готова к активизации взаимодействия с Италией по международным вопросам. «Обмены в области культуры всегда носили всеобъемлющий, глубокий характер, служили образцом для других стран», — добавил Путин.
РИА Новости: последние новости
США в Сирии могут использовать ударные подлодки, считает адмирал ВМФ Fitch ухудшило ожидания по рейтингу "Русала" Путин: Россия заинтересована в развитии отношений с ОАЭ и Сальвадором
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США206
В Кремле прокомментировали заявление Трампа144
Путин прокомментировал мировую обстановку427
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа164
Трамп готовит Россию к войне267
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение