Путин: итальянский бизнес заинтересован в наращивании связей с Россией

"Придаем большое значение сотрудничеству с Италией — одним из наших ключевых партнеров на европейском континенте. Накоплен значительный опыт совместной работы в самых разных областях. Знаем, что итальянский бизнес заинтересован в наращивании торгово-экономических связей с нашей страной", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Он отметил, что реализуются перспективные проекты в разных отраслях промышленности. По его словам, РФ готова к активизации взаимодействия с Италией по международным вопросам. «Обмены в области культуры всегда носили всеобъемлющий, глубокий характер, служили образцом для других стран», — добавил Путин.