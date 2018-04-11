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В Воронеже сотрудники ФСБ перекрыли работавший 2 года нелегальный канал миграции
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В Воронеже сотрудники ФСБ перекрыли работавший 2 года нелегальный канал миграции 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Две горожанки «ловили» клиентов прямо у порога миграционной службы. Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Воронеже. Об этом сегодня сообщили в ведомстве. По информации оперативников, две жительницы города прямо возле миграционной службы организовали бизнес, оказывая услуги переселенцам из Центральной Азии. Они подделывали документы, чтобы иностранцы могли получить разрешение на временное пребывание в России. Предприятие успешно работало два года, пока в офис с обыском не пришли силовики. На кадры оперативной съемки попали десятки фальшивых документов и оборудование для изготовления печатей.
Задержанные свою вину признали и помогали следствию, поэтому избежали максимального наказания — женщины получили по два года условно. Все разрешения, которые удалось с их помощью получить мигрантам, аннулированы. — При проведении обследования помещений в офисах и по месту жительства задержанных изъяты поддельные свидетельства о рождении, заключении браков, миграционные карты, более 100 печатей органов власти Российской Федерации и иностранных государств, а также оборудования для их изготовления, — рассказала «Вести-Воронеж» официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.
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