Первый канал будет транслировать проект «Голос. Дети» в режиме «интерактивного ТВ»

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Первый канал будет транслировать проект «Голос. Дети» 13 и 20 апреля не только в прямом эфире и онлайн, но также и в режиме «интерактивного ТВ». Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе телеканала.

"Первый канал будет транслировать два завершающих пятый сезон выпуска проекта «Голос. Дети» не только в прямом эфире и онлайн, но также в режиме «интерактивного ТВ» на основе технологии HbbTV, которая получила распространение в 32 странах на более чем 300 телеканалах, в мире к ней подключено более 43 млн телевизоров, в России — несколько миллионов", — добавили в пресс-службе.

Как отметили на Первом канале, «непосредственно во время прямых трансляций зрители смогут принять участие в опросе, результаты которого позволят определить, кого бы они хотели видеть в креслах наставников в следующем сезоне». Новый режим показа будет осуществлен 13 апреля, когда в эфире пройдет дополнительный тур (где зрители выберут троих последних финалистов), а также 20 апреля во время финала пятого сезона проекта «Голос. Дети».

В пресс-службе пояснили, что «формат HbbTV объединяет возможности телевидения и интернета, сливая в единое целое „первый“ и „второй“ экраны». На Первом канале отметили, что «впервые в России массовый телезритель превратится в массового пользователя: поклонники не только увидят любимую телепередачу, но также получат доступ к уникальному дополнительному функционалу и смогут в буквальном смысле взаимодействовать с шоу „Голос. Дети“ в режиме реального времени». При этом «весь видео— и информационный контент, связанный с шоу, который зрителям раньше приходилось искать в интернете, теперь становится доступным прямо в их телеприемниках во время просмотра».

Кроме того, телезрители также смогут оценивать выступления участников прямо на экранах телевизоров. «Зрители также смогут участвовать в опросах и голосованиях, знакомиться с дополнительной информацией об участниках шоу, их наставниках и прозвучавших в эфире песнях», — отметили в пресс-службе. Как объяснили на Первом канале, «зрители, в телеприемниках которых функция HbbTV включена по умолчанию, а сами телевизоры подключены к сети интернет, увидят в углу своих экранов красную кнопку». Если ее нет, продолжили в пресс-службе, «HbbTV можно включить в меню настроек телевизора». Зрители, чьи телеприемники не поддерживают функцию HbbTV, смогут принять участие в аналогичном опросе на сайте Первого канала в разделе «Прямой эфир».