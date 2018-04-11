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Австрийский бизнес назвал санкции США против России «непригодным средством»
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Австрийский бизнес назвал санкции США против России «непригодным средством» 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Представители австрийского бизнеса предостерегли США от использования экономических санкций против России как инструмента политического давления, передает ТАСС.
Как заявил президент Палаты экономики австрийской федеральной земли Тироль Юрген Бодензеер, «политические конфликты надо решать только политическим путем». Он назвал экономические санкции «непригодным средством», так как использовать экономику для шантажа, давления и проявления эгоизма абсолютно ошибочно. «Экономические санкции против России — это неправильное средство и не меткое», считает Бодензеер.
Он также добавил, что нельзя злоупотреблять экономикой как оружием.
Кроме того, палата экономики Тироля заявила, что новые американские санкции против РФ нанесли удар по австрийской строительной компании Strabag, нефтегазовому концерну OMV и банковской группе Raiffeisen.
Бодензеер подчеркнул, что «санкции подозревают агрессию, вредят трудящемуся населению и приводят крепкие объединения и балансы в дисбаланс», и напомнил, что санкции провоцируют ответные меры.
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