Подведены итоги конкурса «BIM-технологии 2017»

Москве прошла вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России », в рамках которой были подведены итоги конкурса «BIM-технологии 2017» и состоялась торжественная церемония награждения призеров. На мероприятии присутствовали более 200 человек — разработчики программного обеспечения, проектировщики, представители девелоперских структур, государственных и общественных организаций Москвы и других городов России.

С приветственным словом перед гостями конференции выступили Денис Давыдов , руководитель проектного офиса Мосгосэкспертизы по внедрению BIM, Владислав Преображенский, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы, и Дмитрий Цюрупа — руководитель направления ВIM-технологий компании «КНАУФ Гипс».

В деловой части мероприятия на суд профессиональной аудитории были представлены проекты компаний, принявших участие в конкурсе, чьи работы получили наибольшее количество баллов. Модератором конференции выступил Владимир Талапов — ведущий эксперт Проектной дирекции Минстроя России

Санкт-Петербурга. В финал конкурса «BIM-технологии 2017» вышли 13 компаний: ООО НПП «АВС-Н», ООО «АйБиПи-Петербург», ООО «Сэтл Сити», ООО «БИМ-ОН», ООО «Волгограднефтепроект», ООО «Метрополис», ОАО «Минскметропроект», Группа компаний «НЕОЛАНТ», ООО «Прогресстех», ООО «Проект СПиЧ», ООО «РусБимТехнологии», ООО «Синерджи Системс», Представительство Европейского акционерного общества «Графисофт СЕ» ( Венгрия ). Кроме того, в финалисты конкурса вошли 3 студенческих проекта из Москвы, Белгорода

По результатам очной презентации проектов Экспертный совет определил призеров и подвел итоги конкурса.

Призерами конкурса «BIM-технологии 2017» стали:

1 место в номинации «BIM-ПРОЕКТ» занимает проект «Жилой комплекс с встроенным и пристроенными коммерческими площадями, и объектами социальной инфраструктуры», компания SPEECH, г. Москва.

1 место в номинации «BIM-СТРОЙКА» занял проект «Координация строительного проекта с применением технологии информационного моделирования на примере ЖК „Палацио“, совместная работа компаний „АйБиПи-Петербург“ и „Сэтл Сити“, г. Санкт-Петербург.

1 место в номинации „BIM-ЭКСПЛУАТАЦИЯ“ занял проект „Информационная модель исследовательского центра фундаментальной науки в области биологии Howard Hughes Medical Institute Janelia Research Campus“, компания „Синерджи Системс“, г. Новосибирск

Экспертный совет также решил присвоить 1 место проекту „Создание цифровой инженерно-радиационной BIM-модели АЭС „Козлодуй“ при разработке проекта вывода из эксплуатации“, Группа компаний „НЕОЛАНТ“, г. Москва.

1 место в номинации „BIM-ИНВЕСТ“ занял проект „Информационное моделирование объектов морской нефтедобычи“, компания „Волгограднефтепроект“, г. Волгоград

1 место в номинации „Технологии информационного моделирования в проектировании линейных объектов недвижимости“ занял проект „Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции „Корженевского“ до станции „Юбилейная“ с электродепо. 3-я очередь. Станция „Лошицкая“, компания „Минскметропроект“ ( г. Минск Республика Беларусь ).

1 место в номинации „BIM-идея года“ занял проект „АСИК — система дистанционного статистического инвесторского контроля для строительного проекта“, компания „АйБиПи-Петербург“, г. Санкт-Петербург.

1 место в номинации „Лучшая отечественная программная разработка в области BIM-технологии“ занял проект „BIM-смета“, компания „АВС-Н“, г. Новосибирск.

1 место в номинации „Студенческие работы с использованием BIM-технологий“ занял проект „Участка автомобильной дороги Арбатов — Черноморск“, авторы Маргарян Давид, Решетько Александр, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, г. Москва.

2 место в номинации „Студенческие работы с использованием BIM-технологий“ занял проект „BIM-технологии в проектировании бизнес-центра“, автор Варламов Алексей , Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург).

3 место в номинации „Студенческие работы с использованием BIM-технологий“ занял проект „Эффективное использование BIM-технологий при проведении строительно-технических экспертиз“, автор Давиденко Полина, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова (г. Белогород).

В этом году в конкурсе была введена специальная номинация „Применение в проектах специальных решений на основе материалов КНАУФ“. 1 место занял проект „BIM-проектирование модульных домов в рамках проекта производства систем повышенной заводской готовности для жилищного строительства“, компания „БИМ ОН“, г. Нижний Новгород . Помимо основной награды призер специальной номинации получил сертификат на фестиваль „Небесная ярмарка“ в Кунгуре , приуроченная к 25-летию компании. Все победители также получили ценные подарки от генерального партнера конкурса компании КНАУФ.

Партнер конкурса, компания Renga Software, подготовила для призеров в номинациях „BIM-проект“, „BIM-стройка“ и „BIM-Инвест“ — 3D-манипуляторы. Кроме того, компания Renga Software подготовила подарки всем финалистам конкурса — лицензионное программное обеспечение.

Специальный приз в номинации „За самый комплексный проект“ вручил Петр Манин, технический директор компании Autodesk, компании „Минскметропроект“ за проект „Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции „Корженевского“ до станции „Юбилейная“ с электродепо. 3-я очередь. Станция „Лошицкая“. Победитель получил ваучеры для приобретения билетов на самое крупное мероприятие компании — University Russia 2018, которая в этом году пройдет в Сколково.

Дополнительно ФАУ „Проектная дирекция Минстроя России“ отметила специальными дипломами несколько компаний.

1. Vitro Soft за программу VitroCAD как наиболее перспективную разработку в сфере программного обеспечения для BIM.

2. „РусБимТехнологии“ за программу „РусБимЭксперт“ как наиболее перспективную разработку в сфере программного обеспечения для BIM.

3. „Минскметропроект“ за проект „Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции „Корженевского“ до станции „Юбилейная“ с электродепо. 3-я очередь. Станция „Лошицкая“, как комплексная перспективная разработка.

4. „Волгограднефтепроект“ за проект „Информационное моделирование объектов морской нефтедобычи“, за проект с высокой степенью проработки технических решений на различных стадиях жизненного цикла объекта.

5. Аленин Илья, студент Новосибирского строительно-монтажного колледжа награждается за работу „Энергоэффективный коттедж для острова Ольхон на Байкале“ как весьма перспективную в применении подходов информационного моделирования в реализации энергоэффективного малоэтажного домостроения.

Поздравляем победителей Второго Всероссийского открытого конкурса с международным участием „BIM-технологии 2017“!