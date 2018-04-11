Завкафедрой Плехановки судят за поборы с сотрудников

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит уголовное дело экс-профессора Российского экономического университета им. Плеханова, чей банковский счет приходилось пополнять ее подчиненным. Бывшая завкафедрой управления человеческими ресурсами РЭУ д.э.н. Ольга Забелина обвиняется по ч.2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство по службе, в значительном и крупном размере).

По данным следствия, завкафедрой получила от двоих своих сотрудников 50 000 и 290 000 руб. Эти суммы подчиненные ей заплатили за покровительство и помощь в решении конкретных проблем. Деньги были перечислены Забелиной на расчетный счет. Сейчас в ожидании суда профессор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Забелина была профессором РЭУ с 2010 года, а возглавила кафедру в 2016 году. До этого она являлась проректором Тверского госуниверситета и ректором негосударственного Тверского института экономики и менеджмента. ​ В РЭУ преподавала, в частности, экономику труда, осуществляла научное руководство аспирантами кафедры — своими дипломами ей обязаны не менее полудюжины кандидатов наук.