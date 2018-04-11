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«Умный город» объединит более 400 проектов в различных сферах жизни столицы
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«Умный город» объединит более 400 проектов в различных сферах жизни столицы 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Благодаря повсеместному внедрению информационных технологий, Москва выходит на более высокий уровень электронных сервисов и услуг. Перманентное внедрение все большего числа сервисов позволяет говорить о создании комплексной программы, полностью охватывающей городскую жизнь, повышая эффективность городского управления. Решением этой задачи и должна заниматься программа «Умный город».
Как ожидается, данная программа будет в полной мере соответствовать тенденциям, по которым развиваются современные информационные технологии. Москвичи должны в итоге получить предельно удобную, понятную и доступную среду, позволяющую развивать эффективность управления городом.
Как отметил руководитель столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев, цель «Умного города» заключается в повышении качества городской жизни посредством внедрения новых и развития существующих информационных технологий. Он также уточнил, что на данный момент на базе различных информационных платформ ежегодно ведется реализация больше 400 проектов.
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