«Умный город» объединит более 400 проектов в различных сферах жизни столицы

Благодаря повсеместному внедрению информационных технологий, Москва выходит на более высокий уровень электронных сервисов и услуг. Перманентное внедрение все большего числа сервисов позволяет говорить о создании комплексной программы, полностью охватывающей городскую жизнь, повышая эффективность городского управления. Решением этой задачи и должна заниматься программа «Умный город».

Как ожидается, данная программа будет в полной мере соответствовать тенденциям, по которым развиваются современные информационные технологии. Москвичи должны в итоге получить предельно удобную, понятную и доступную среду, позволяющую развивать эффективность управления городом.