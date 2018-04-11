«Почему многим дальневосточникам никогда не суждено увидеть Москву?»

«Впервые мне посчастливилось побывать в Москве в 2009 году. К счастью, не за свой счет — на стажировку в столицу меня отправила редакция. В последующие девять лет я довольно часто летал в Первопрестольную — и чаще всего опять же на деньги работодателя. Когда я жил в Туле, и мой наниматель не оплачивал перелеты к семье во Владивосток , на отпуск надо было копить заблаговременно: не на сам отдых, а на билеты. Чтобы слетать домой и вернуться обратно, иногда приходилось тратить по 40 тысяч рублей. Житель ЦФО, например, в те же годы на эти деньги мог слетать отдохнуть в Европу, оплатить гостиницу и питание…

У меня есть друзья и знакомые, которым 40-50 лет, и они никогда не бывали в Москве. И в некоторых случаях не потому, что они бедны и не могут позволить себе такой полет, а просто потому, что считают более целесообразным потратить эти деньги на отдых в Азии: в Китае , в Таиланде или во Вьетнаме . Возможно, я скажу сейчас что-то очень наивное, но, на мой взгляд, так быть не должно — человек должен иметь право беспрепятственно и за разумные деньги перемещаться внутри собственной страны. Хуже всего приходится жителям северных территорий Дальнего Востока: Якутии , Камчатки, Колымы и Чукотки. Там семьи год копят на отпуск в европейской части страны: билеты туда-обратно для одного человека запросто могут стоить около 80 тысяч рублей. Нетрудно представить разочарование и злость местных жителей, которым сейчас не хватило субсидий… К слову, еще в 2016 году на программу выделялось около 4,4 миллиардов рублей, в этом — чуть более 2,8 миллиарда. Спасут ли добавленные полмиллиарда? Вряд ли.

Сейчас я в замечательном городе Южно-Сахалинске на форуме российских островов. Прилетел сегодня. Время в пути — час и двадцать минут. Приблизительно как из Москвы в Питер . Простейший пример. Билеты на Сахалин я покупал за 16 дней до вылета. Вбиваю рейс Москва-Питер-Москва через 16 дней, на 27 апреля. Стоимость — 5 249 рублей у »Аэрофлота» . Логично предположить, что маршрут Владивосток-Южно-Сахалинск-Владивосток должен стоить так же. Забудьте о логике. 18 000 рублей! Владивосток-Хабаровск-Владивосток — 10 тысяч рублей! Почему? Где логика?

То есть дальневосточникам даже в соседние регионы вылететь накладно. А мы (не мы, конечно, а правительство) говорим о развитии внутреннего туризма… Да ладно вам — поедем-ка мы в Китай: дешевле и проще.