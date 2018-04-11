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Стойку с дорожными знаками на Шереметьевской улице восстановили коммунальщики
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Стойку с дорожными знаками на Шереметьевской улице восстановили коммунальщики 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы восстановили стойку с дорожными знаками, расположенную на участке Шереметьевской улицы вблизи торгово-развлекательного центра «Райкин Плаза». С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Стойка с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Уступите дорогу» и «Движение направо» восстановлена в нормативное положение и закреплена, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)
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