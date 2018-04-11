Ещё
Обелюнас против КемГУ: Верховный суд РФ вторично отказал преподавателю в рассмотрении дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Обелюнас против КемГУ: Верховный суд РФ вторично отказал преподавателю в рассмотрении дела 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне стало известно, что аппарат Председателя Верховного суда РФ не принял жалобу Нины Обелюнас к рассмотрению и отказал в пересмотре дела. Этот отказ стал вторым со стороны Верховного суда РФ после того как в декабре прошлого года, коллегия Верховного суда не нашла оснований для рассмотрения заявления со стороны экс-преподавателя КемГУ.
Напомним, что Нина Обелюнас весной прошлого года подала в суд на КемГУ за неправомерное прекращение трудового договора. В ходе рассмотрения иска судом первом инстанции, сторона ответчика заявила о превышении полномочий ректором, который не имел права в одностороннем порядке назначать новое заседание конкурсной комиссии и, тем более, предлагать заключить на договор на полгода, который и оспаривала госпожа Обелюнас.
«Честно говоря, на заявления в Верховный суд уже и не надеялась. Надежды закончились после отказа в пересмотре решения со стороны коллегия областного суда. Про ЕСПЧ и речи быть не может: слишком долгий срок рассмотрения моего заявления, что может повлечь изъятия дела из архива российского суда. Но сдаваться все же на намерена, собираюсь обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели расследование и вынесли свою оценку злоупотреблению служебными полномочиями со стороны ректора, о чем неоднократно заявлял адвокат ответчика», — рассказала Обелюнас в телефонном разговоре с корреспондентом «ФедералПресс».
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам Жириновский: никакой войны не будет «Почему многим дальневосточникам никогда не суждено увидеть Москву?»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США208
В Кремле прокомментировали заявление Трампа144
Путин прокомментировал мировую обстановку427
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа167
Трамп готовит Россию к войне267
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение