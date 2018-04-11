Обелюнас против КемГУ: Верховный суд РФ вторично отказал преподавателю в рассмотрении дела

Накануне стало известно, что аппарат Председателя Верховного суда РФ не принял жалобу Нины Обелюнас к рассмотрению и отказал в пересмотре дела. Этот отказ стал вторым со стороны Верховного суда РФ после того как в декабре прошлого года, коллегия Верховного суда не нашла оснований для рассмотрения заявления со стороны экс-преподавателя КемГУ.

Напомним, что Нина Обелюнас весной прошлого года подала в суд на КемГУ за неправомерное прекращение трудового договора. В ходе рассмотрения иска судом первом инстанции, сторона ответчика заявила о превышении полномочий ректором, который не имел права в одностороннем порядке назначать новое заседание конкурсной комиссии и, тем более, предлагать заключить на договор на полгода, который и оспаривала госпожа Обелюнас.