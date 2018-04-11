Обелюнас против КемГУ: Верховный суд РФ вторично отказал преподавателю в рассмотрении дела 

Накануне стало известно, что аппарат Председателя Верховного суда РФ не принял жалобу Нины Обелюнас к рассмотрению и отказал в пересмотре дела. Этот отказ стал вторым со стороны Верховного суда РФ после того как в декабре прошлого года, коллегия Верховного суда не нашла оснований для рассмотрения заявления со стороны экс-преподавателя КемГУ.
Напомним, что Нина Обелюнас весной прошлого года подала в суд на КемГУ за неправомерное прекращение трудового договора. В ходе рассмотрения иска судом первом инстанции, сторона ответчика заявила о превышении полномочий ректором, который не имел права в одностороннем порядке назначать новое заседание конкурсной комиссии и, тем более, предлагать заключить на договор на полгода, который и оспаривала госпожа Обелюнас.
«Честно говоря, на заявления в Верховный суд уже и не надеялась. Надежды закончились после отказа в пересмотре решения со стороны коллегия областного суда. Про ЕСПЧ и речи быть не может: слишком долгий срок рассмотрения моего заявления, что может повлечь изъятия дела из архива российского суда. Но сдаваться все же на намерена, собираюсь обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели расследование и вынесли свою оценку злоупотреблению служебными полномочиями со стороны ректора, о чем неоднократно заявлял адвокат ответчика», — рассказала Обелюнас в телефонном разговоре с корреспондентом «ФедералПресс».
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости».