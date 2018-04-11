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В библиотеке №26 отметят День космонавтики
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В библиотеке №26 отметят День космонавтики 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В библиотеке № 26 на Зеленоградской улице 12 апреля День космонавтики отметят занимательной игрой.
— 12 апреля 1961 года впервые в истории совершил полет вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» являлся гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Юрий Гагарин. И сегодня мы тоже отправляемся в виртуальное космическое путешествие, — отметили в библиотеке.
Программа начнется в 16.00 по адресу: ул. Зеленоградская, д.27а (ск)
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